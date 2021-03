L'Emilia Romagna è in rosso scuro, insieme alle province di Trento e Bolzano, nella mappa aggiornata dal centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull'incidenza dei contagi da Covid-19 nell'Ue. La situazione è particolarmente critica nelle province di Bologna e Modena.

Tutta l’Emilia Romagna si avvicina al passaggio dalla zona arancione a quella rossa. Una misura che sembra sempre più necessaria per fermare l’avanzata del Coronavirus ed in particolare per evitare di essere travolta dalle varianti. Oltre 24mila casi in una settimana e incidenza passata da 255 a 341 casi ogni 100mila abitanti. Un allarme è arrivato dal presidente Stefano Bonaccini: “Le limitazioni dell’arancione non bastano più, agire ora”.

Nel resto d'Europa, la situazione continua a migliorare nella penisola iberica, in Germania e Danimarca, ma resta critica in Repubblica ceca e Slovacchia, in Slovenia al confine con l'Italia, in Francia alla frontiera con il Belgio. In Ungheria le autorità stanno rafforzando le restrizioni contro la pandemia.

Scontro sui vaccini tra la Francia e l'alleanza tra Danimarca, Austria e Israele nell'ambito della vaccinazione contro il coronavirus. "La nostra convinzione resta in modo molto chiaro che la soluzione più efficace per rispondere ai bisogni di vaccinazione deve continuare a poggiare sul contesto europeo". La Germania intanto, dopo la Francia, ha comunicato che autorizzerà l'uso del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 anche sopra i 65 anni. Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel, in una conferenza stampa al termine dell'incontro Stato-regioni sulla strategia nazionale anti-Covid.