Elon Musk dice che gli italiani rischiano l’estinzione se non fanno figli Il Ceo di Tesla ricorda agli italiani che sono a rischio estinzione a causa di uno dei tassi di natalità più bassi al mondo. Lo ha detto in un tweet rispondendo al ricercato di sicurezza informatica Andrea Stroppa.

A cura di Giorgia Venturini

Elon Musk è preoccupato per il futuro dell'Italia. Il Ceo di Tesla teme che gli italiani si potranno estinguere prima di altri a causa di uno dei tassi di natalità più bassi al mondo. Lo ha annunciato lui stesso lo scorso martedì in un twitter in cui ha messo in guardia (di nuovo) i suoi follower sullo spopolamento globale: Elon Musk ha risposto a un tweet del ricercato di sicurezza informatica Andrea Stroppa. Il ricercatore italiano infatti aveva pubblicato un grafico sulle tendenze demografiche che mostra il tasso di natalità in calo negli ultimi anni.

In Italia il tasso di natalità più basso di sempre

Uno degli uomini più ricchi al mondo ricorda agli italiani di fare figli. Le parole di Musk arrivano dopo che l'anno scorso in Italia è stato registrato il tasso di natalità più basso di sempre: secondo l'Istituto statistico italiano Istat c'è una media di poco più di un figlio per famiglia. Così è allarme natalità. Se si guarda al futuro, l'Istat ha calcolato che gli italiani diminuiranno del 20 per cento nel 2070, per un totale di 12 milioni di persone in meno. Il drastico calo degli ultimi mesi è dovuto anche alla pandemia e con dodici morti ogni mille abitanti nel 2021. Allarme non solo italiana e che ha sempre richiamato l'attenzione di Elon Musk: "La maggior parte delle persone crede che abbiamo troppe persone sul pianeta. Questa è una visione obsoleta", come aveva sottolineato durante la Conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale a Shangai. Anche allora aveva ricordato che tra 20 anni il mondo dovrà affrontare il crollo della popolazione. Aveva ribadito che il problema non era solo dell'Italia ma anche degli Stati Uniti: anche qui il tasso di natalità è al di sotto dei livelli minimi sostenibili da circa 50 anni.