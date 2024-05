video suggerito

Eleonora stroncata dalla leucemia in meno di un anno: la 27enne raccontava la sua battaglia online Eleonora Bolzan è morta per una leucemia a soli 27 anni dopo quasi un anno di battaglia contro la malattia. La giovane veneziana raccontava la sua battaglia online: "Vorrei far sentire meno solo chi si trova, come me, a vivere questa enorme incertezza"

A cura di Antonio Palma

“A volte si sta meglio senza sapere", così raccontava in uno dei suoi ultimi post online Eleonora Bolzan, una giovane ragazza veneziana stroncata da una leucemia a soli 27 anni dopo quasi un anno di battaglia contro la malattia. La ragazza è morta mercoledì corso 29 maggio dopo che le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime settimane impedendole persino di aggiornare quel suo blog che aveva aperto sul web per raccontare la sua storia.

Eleonora Bolzan era affetta da leucemia mieloide acuta che le era stata diagnosticata nel giugno dello scorso anno. Una malattia che non le ha dato scampo e che infine ha portato alla sua morte nonostante le cure pesanti a cui si è dovuta sottoporre. La 27enne di Gaggio di Marcon, in provincia di Venezia, si è spenta due giorni fa all’ospedale dell’Angelo di Mestre dove era sta ricoverata ad aprile

“A giugno 2023 mi è stata diagnosticata la leucemia mieloide acuta, una malattia del sangue tale per cui i globuli bianchi che crescono nel midollo osseo non riescono a raggiungere la maturità necessaria per essere funzionali nell’organismo” aveva raccontato la giovane sulle sue pagine web che aveva aperto per dare sfogo ai suoi pensieri, che si accumulavano ininterrottamente di fronte alle difficoltà personali sempre crescenti.

“Vorrei far sentire meno solo chi si trova, come me, a vivere questa enorme incertezza. In tutta onestà voglio lasciare una sorta di eredità che vada al di là dei miei diari privati” aveva scritto la ragazza, rivelando: “Avrei già potuto scrivere e terminare un libro, se mi ci fossi messa prima. Ahimè, sono una procrastinatrice ed, inoltre, speravo di avere tempo in un futuro indefinito per iniziare a fare le cose con calma, quando sarei stata meglio. Non ho la presunzione che la mia vita sia più interessante della tua, ma già che ci sono ne parlerò”.

Uno dei suoi ultimi post Eleonora rifletteva sulle sue preoccupazioni sul futuro e sul trapianto di midollo a cui doveva sottoporsi dopo aver trovato un donatore compatibile. Purtroppo l’operazione non è riuscita, le sue condizioni si sono aggravate rapidamente e la 27enne è morta tra lo strazio di parenti e amici.

La ragazza lascia i genitori, la sorella e il compagno. I funerali di Eleonora Bolzan saranno celebrati martedì prossimo 4 giugno alle ore 11 nella chiesa San Bartolomeo Aposotolo a Gaggio di Marcon. La slama sarà poi tumulata nel cimitero di Gaggio