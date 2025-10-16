Attualità
Elena suicida in carcere a 26 anni ma nessuno dei parenti la cerca, al funerale nessun famigliare

Una storia di abbandono e sfruttamento quella della 26enne, iniziata a soli 14 anni. “Elena vi saluta” ha scritto alle altre detenute. “Per tutta la vita si è sentita rifiutata. Alla notizia del suo suicidio, le detenute e gli agenti di Sollicciano hanno pianto” ha raccontato il cappellano.
A cura di Antonio Palma
Solo otto persone e nessun familiare presente, così mercoledì mattina il cappellano del carcere di Scollacciano ha celebrato il rito funebre per dare l'ultimo saluto a Elena, detenuta del penitenziario fiorentino che si è tolta la vita in cella ad appena 26 anni lo scorso mese di settembre. Di lei nessun parente ha voluto sapere nulla e così al funerale per lei solo i legali ed alcuni volontari che l'avevano seguita e incrociata nella sua giovane e travagliata vita.

Una storia di abbandono e sfruttamento quella della 26enne di origine romena iniziata a soli 14 anni quando è scappata da casa in Romania vagando per l'Europa fino a giungere in Italia diventando ben presto preda di sfruttatori senza scrupoli. Come ricostruisce il Corriere Fiorentino,  costretta a prostituirsi e poi vittima della droga, era finita così nelle maglie della giustizia italiana ancora minorenne. Tra furti e altri piccoli reati, era finita in comunità ad Arezzo e poi al carcere minorile di Pontremoli.

Una vita di strada via via sempre più violenta fino all'episodio che aveva portato al suo arresto e alla condanna a 4 anni e 8 mesi con rito abbreviato per una rapina in centro a Firenze in cui era finito in coma un 91enne. A un anno da quel terribile episodio, Elena si è suicidata il 7 settembre scorso dopo aver lasciato un messaggio nella cella: "Elena vi saluta". Il suo è stato il secondo suicidio nel carcere toscano da inizio anno e il sessantesimo in Italia.

Attualità
