Elena muore a 27 anni dopo aver dato alla luce il suo bimbo: “Di tragedie cosi non ne possiamo più” Fatale per lei una emorragia cerebrale che l’ha colpita quando stava per portare a termine la gravidanza, a poche settimane da un evento che aveva atteso tanto.

A cura di Antonio Palma

“Di tragedie cosi non ne possiamo più” così uno striscione affisso davanti alla chiesa ha salita per l’ultima volta Elena Fiore, una giovane mamma calabrese morta a soli 27 anni dopo aver messo al mondo il suo bimbo all’ospedale di Cosenza

Una frase che racchiude il dolore e lo sgomento di una famiglia ma anche di una intera comunità come quella di Acri, dove la donna viveva, di fronte a una morte tanto improvvisa quanto inattesa.

Elena si è spenta mercoledì scorso dopo quattro giorni di agonia all’ospedale all'Annunziata di Cosenza durante i quali è rimasta in coma senza più riprendere conoscenza.

Fatale per lei una emorragia cerebrale che l’ha colpita quando stava per portare a termine la gravidanza, a poche settimane da un evento che aveva atteso tanto.

Elena infatti era incinta all'ottavo mese di gravidanza quando è stata colpita da un malore improvviso mentre era in casa coi familiari nella notte tra il 23 e il 24 dicembre.

Immediati i soccorsi e il trasporto al pronto soccorso dell'Annunziata, dove però la donna è giunta in condizioni già disperate. Per questo i medici hanno deciso di intervenire immediatamente con un parto cesareo per far nascere il bimbo che fortunatamente sta bene.

La ventisettenne è rimasta ricoverata per quattro giorni in ospedale dove si è spenta mercoledì scorso senza mai conoscere il figlioletto.

Un dolore enorme per i familiari attorno ai quali si è stretta l’intera comunità di Acri ieri per l’ultimo saluto a Elena Fiore con i funerali nella chiesa della SS Annunziata che non è riuscita contenere tutti. Tanti sono rimati all’esterno della chiesa gremita, salutando con tanti applausi e un lancio di palloncini bianchi e gialli l’uscita del feretro.