È morta Ileana, la turista caduta alle Marmitte dei Giganti durante un’escursione È morta in ospedale poche ore dopo il tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio alle Marmitte dei Giganti, nel Verbano Cusio Ossola, Ileana Todesco, la 41enne di Cadrezzate, nel Varesotto. Durante un’escursione la giovane turista era scivolata nel fiume Toce battendo la testa e finendo sott’acqua.

A cura di Chiara Ammendola

Non ce l'ha fatta Ileana Todesco, la turista che nel pomeriggio di ieri è caduta in acqua alle Marmitte dei Giganti, in valle Antigorio, in alta val Ossola. La donna, 41 anni, è morta in serata presso le Molinette Torino dove era stata trasportata in codice rosso dopo l'incidente: troppo gravi le ferite riportate dopo la caduta nel torrente, in particolare a causarne la morte sarebbe stata una profonda ferita alla testa che le ha fatto perdere i sensi.

L'incidente è avvenuto martedì 17 agosto mentre la donna, residente a Cadrezzate, nel Varesotto, si trovava nei pressi delle Marmitte dei Giganti, in valle Antigorio, in alta val Ossola. Stando a quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto dopo la chiamata dei presenti che hanno allertato il 118, la 41enne sarebbe caduta mentre camminava nella zona dove le acque del fiume Toce hanno creato creste da sempre meta di numerosi turisti. I presenti, che hanno assistito alla scena, sono immediatamente intervenuti per tirare la donna fuori dall'acqua. Nel cadere infatti ha sbattuto la testa e poi perso i senti. Intanto sul posto sono giunti i soccorritori che hanno caricato la 41enne a bordo di un elicottero che l'ha trasportata in codice rosso alle Molinette Torino.

La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti amici e conoscenti che hanno voluto salutare Ileana sui social: "Ti vogliamo ricordare così, sorridente e coinvolgente: hai sempre avuto una marcia in più ed hai lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di tutti quelli che ti hanno conosciuto. Ci mancherai angioletto" le parole di un amico. "Ciao amica ci mancherai moltissimo, sarai sempre nei nostri cuori. Ciao Lilly", scrive un altro amico.