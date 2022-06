È guerra alla cimice asiatica in Liguria, rilasciate vespe samurai antagoniste naturali dell’insetto

Verranno rilasciate nuove vespe samurai in Liguria per combattere la proliferazione delle cimici asiatiche che danneggiano gravemente i raccolti: “Le vespe samurai sono innocue per l’uomo, le api e gli animali, ma efficaci contro le cimici”.