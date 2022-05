Drammatico schianto a Corleone, Rosario e Giulia morti in strada a 16 e 18 anni, feriti due amici I quattro viaggiavano a bordo di un Fiat punto lungo la strada statale 118 quando la vettura ha sbandato finendo per schiantarsi fuori strada.

A cura di Antonio Palma

Doveva essere una serata di divertimento e spensieratezza tra giovani ma l’uscita del sabato si è conclusa in tragedia per quattro giovanissimi ragazzi siciliani tra i 16 e i 19 anni. A causa di un drammatico schianto tra le strade di Corleone, nel Palermitano, due di loro sono morti e altri due sono rimasti gravemente feriti nelle scorse ore. I quattro viaggiavano a bordo di un Fiat punto lungo la strada statale 118 quando, per motivi tutti da accertare, la vettura ha sbandato finendo per schiantarsi fuori strada.

Nel violento impatto due di loro sono stati sbalzati letteralmente fuori dall’abitacolo e sono morti praticamente sul colpo. Si tratta di due giovanissimi: Giulia Sorrentino, diciottenne, e Rosario Leto, sedicenne, entrambi di Corleone così come gli altri due ragazzi che viaggiavano con loro, un 19enne e un 17enne. Al volante della vettura pare ci fosse il 19enne con accanto il 17enne, ed entrambi sono rimasti incastrati tra le lamiere dell’auto con ferite gravi.

Terribile la scena che si sono trovati davanti i primi soccorritori giunti sul posto con i corpi dei due ragazzi esanimi sull’asfalto e gli altri due giovani feriti nell’auto accartocciata. Estratti dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari del 118, i due sono stati trasportati d’urgenza e in codice rosso in ospedale dove sono ora ricoverati. Il diciannovenne P.A. all’ospedale di Corleone, il diciassettenne B.L. è stato trasferito invece all’ospedale Civico di Palermo.

Sul luogo dell’accaduto anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro mortale. Intanto la tragedia della strada è arrivata a Corleone dove la comunità locale è rimasta sconvolta dall’apprendere che due dei suoi ragazzi son morti e altri due sono feriti gravemente. Il sindaco ha deciso di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali delle due giovani vittime.

“La nostra comunità è in lacrime per il tragico incidente stradale che ha strappato alla vita due giovani corleonesi nel fiore degli anni. L’amministrazione comunale esprime il proprio cordoglio e si stringe, in questo momento di grande dolore, alle famiglie dei due giovani” ha dichiarato il sindaco di Corleone Nicolò Nicolosi. Tanti i messaggi di cordoglio sui social, compreso quello del dirigente della scuola del 16enne. “Rosario era uno studente dell’Iiss Don Calogero di Vincenti-Bisacquino, ha perso la vita questa notte in un incidente, insieme alla giovanissima Giulia Sorrentino. Una notizia che ci lascia attoniti e increduli. A nome mio e di tutta la comunità scolastica esprimo cordoglio e vicinanza alle famiglie colpite da questa terribile tragedia” ha scritto il professor Giuseppe Zambito, dirigente scolastico dell'Istituto.