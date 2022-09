Dramma in strada, muore rapper di 18 anni: Rosario era appena tornato dalle vacanze La vittima dell’incidente stradale mortale è Rosario Raffa, trovato riverso a terra in strada accanto alla motocicletta a Novara.

A cura di Antonio Palma

L’ennesima tragedia della strada è costata la vita un giovane rapper di soli 18 anni nelle scorse ore in Piemonte. La vittima dell’incidente stradale mortale è Rosario Raffa, dj e cantante rapper che studiava all’istituto Casorati di Novara.

Il ragazzo è stato trovato senza vita nella notte tra mercoledì e giovedì nel tratto della strada provinciale undici che collega Novara a San Pietro Mosezzo. L’allarme è scattato intorno all’una di giovedì notte quando alcuni automobilisti di passaggio hanno segnalato la presenza di una persona a terra esanime sull’asfalto accanto a una motocicletta.

Il personale del 118 accorso sul posto lo ha trovato riverso a terra e ha cercato di rianimarlo a lungo prima di trasportarlo d'urgenza in ospedale ma ogni sforzo per salvare il diciottenne si è rivelato vano. Troppo gravi si sono rivelate le ferite dello schianto. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 19 anni tra poco, è morto poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso a Novara.

Sul posto non sono stati rivenuti segni di altri veicoli e per questo si pensa a un incidente autonomo ma nessun testimone dei fatti si è fatto avanti e le cause dell’incidente sono ancora al vaglio della polizia locale e tutte da accertare.

La notizia della morte del ragazzo ha raggiunto e sconvolto la famiglia che da pochissimi giorni era rientrata dalle vacanze estive a Messina, in Sicilia, città di origine da cui il ragazzo e i parenti si erano trasferiti tempo fa in Piemonte, prendendo casa a Novara.

Quella di giovedì è stata notte tragica sulle strade novaresi. Attorno a mezzanotte a Trecate è deceduto un uomo di 74 anni a seguito di uno schianto frontale tra due vetture. Un altro grave incidente poco dopo a Oleggio dove un uomo di 33 anni è rimasto ferito gravemente dopo essere rimasto incastrato nell'automobile uscita di strada.