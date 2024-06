video suggerito

Dramma familiare a Senigallia: figlio uccide l’anziana madre, poi si barrica in casa e si suicida L’uomo, un 51enne probabilmente con problemi psichici, dopo il delitto compiuto nel tardo pomeriggio di oggi si era chiuso nella sua abitazione che si trova a ridosso del fiume Cesano. Dopo qualche ora si è sparato con la stessa arma con la quale ha ucciso la genitrice 87enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Orrore nelle Marche. Ha ucciso la madre di 87 anni a colpi di arma da fuoco e si è barricato per qualche ora nella loro casa che si trova a ridosso del fiume Cesano, al confine tra Senigallia (Ancona) e Mondolfo (Pesaro).

Una tragedia familiare conclusasi con il suicidio dell'uomo, 51enne con problemi psichici. Si è sparato con la stessa arma usata per l’omicidio della genitrice.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo non hanno in tempo ad evitare il dramma. Le forze dell'ordine hanno messo in sicurezza l'area, chiudendo l'accesso alla zona attorno all'abitazione, non distante da un centro commerciale e dalla statale 16 adriatica. In serata il tratto è stato ripristinato seppure con molte limitazioni.

Era stata fatta volare anche l'eliambulanza, chiamata dall'ospedale regionale a Torrette di Ancona, ma è ripartita vuota, in quanto sia per l'anziana sia per il figlio non è stato ancora possibile intervenire

Il corpo della povera donna è stato trovato sul balcone della casa gialla dove si era barricato l'uomo.

IN AGGIORNAMENTO