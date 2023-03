Dramma della solitudine a Palermo, anziano trovato morto in casa: il decesso avvenuto 20 giorni fa È stato scoperto dopo 20 giorni il cadavere di un 74enne trovato senza vita in casa. È accaduto a Palermo dove a lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa dell’uomo.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Un dramma della solitudine, l'ennesimo che riguarda un anziano dimenticato. Questa volta è accaduto a Palermo dove un uomo di 74 anni è stato trovato morto nel suo appartamento di via Lanza di Scalea. Il decesso, secondo una prima ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, risalirebbe ad almeno 20 giorni fa.

L'intervento della polizia è avvenuto nel pomeriggio di ieri dopo la chiamata ricevuta da alcuni condomini insospettiti dallo strano odore proveniente proprio dall'appartamento. A confermare i sospetti sono stati i vicini di casa dell'uomo che hanno raccontato di non vedere il 74enne da giorni. È stato così attivato l'amministratore di condominio che dopo aver provato a contattare l'anziano ha deciso di allertare le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato San Lorenzo che sono entrati, con il supporto dei vigili del fuoco, nell’appartamento in cui l’uomo viveva da solo. Il 74enne è stato così trovato senza vita e il corpo era in evidente stato di decomposizione avanzata. Il medico legale ha confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali.

Dopo gli accertamenti il magistrato di turno ha ritenuto necessario disporre un’autopsia e per questo ha dato il nullaosta per la tumulazione della salma. Non è chiaro se l'uomo avesse dei famigliari che vivevano altrove o se fosse seguito dal comune in qualche modo per l'assistenza quotidiana di cui aveva bisogno.