Dramma ad Arezzo: ragazzo di 26 anni trovato morto nei giardini vicino alla stazione Un giovane di 26 anni è stato trovato morto su una panchina dei Giardini Porcinai, poco distanti dalla stazione di Arezzo. Il cadavere del ragazzo è stato segnalato da alcuni passanti attorno alle 7 di venerdì 8 marzo. Sono in corso accertamenti per capire le cause del decesso.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Drammatica scoperta questa mattina ad Arezzo. Un ragazzo di 26 anni è stato trovato morto su una panchina dei Giardini Porcinai, che corrono paralleli a via Spinello e si trovano poco distanti dalla stazione cittadina. Da quanto si apprende, il cadavere del giovane, che sarebbe di origini tunisine e già noto alle forze dell'ordine, è stato segnalato da alcuni passanti attorno alle 7 di oggi, venerdì 8 marzo.

Come riportato dal quotidiano La Nazione, sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari dell'emergenza urgenza della Asl Toscana Sud Est, in particolare l'automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, oltre a due volanti della questura locale della Polizia di Stato. Gli agenti hanno avviato avviato accertamenti sul caso per capire cosa possa essere accaduto al ragazzo. Il cadavere è stato subito coperto con un lenzuolo e l'intervento dei soccorritori e della polizia si è svolto davanti a pendolari e studenti che si trovavano in zona.

Sul suo corpo non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza, per questo gli investigatori ipotizzano che potrebbe essere deceduto a seguito di un malore, anche a causa delle basse temperature registrate ad Arezzo questa notte. Ma serviranno ulteriori esami per avere conferme su questa pista e anche l'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona potrebbe fare emergere altri elementi.

I quotidiani locali hanno dato alcuni dettagli sul 26enne, senza tuttavia rivelarne l'identità. Si tratterrebbe di un giovane senza fissa dimora, che in diverse occasioni era stato visto dormire all'aperto, arrangiandosi sempre in posti diversi. La zona dove è stato rinvenuto il suo cadavere è molto conosciuta dai cittadini anche come un'area di spaccio. Qui in passato non sarebbero mancati episodi di tensioni tra gruppi di diverse nazionalità per questioni di controllo del territorio.