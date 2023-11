Ragazzo di 13 anni morto suicida a Palermo: indagini su presunto bullismo, sospesa attività didattica Dramma a Palermo, dove un bambino di 13 anni è morto suicida: il suo corpo senza vita è stato trovato nella sua abitazione dai genitori. Indagini in corso, l’ombra del bullismo sulla vicenda. Sospese le attività didattiche nella scuola media Vittorio Emanuele Orlando che il ragazzino frequentava.

A cura di Ida Artiaco

Un bambino di soli 13 anni è morto suicida a Palermo. Il ragazzino si è tolto la vita nella sua casa dove abitava con i genitori che lo scorso sabato sera, quando è accaduta la tragedia, erano usciti. Sono stati loro a fare la tragica scoperta, trovandolo impiccato. Si sospetta che il ragazzo fosse vittima dei bulli che in più occasioni lo avevano deriso.

I sanitari giunti immediatamente sul posto dopo che sono stati allertati i soccorsi non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sono in corso le indagini di carabinieri per fare luce sulla vicenda. Fonti inquirenti hanno spiegato a Fanpage.it che sono stati sequestrati i dispositivi elettronici del 13enne.

Nelle chat fra compagni e genitori pare si faccia riferimento al fatto che il ragazzino fosse stato preso di mira per il suo orientamento sessuale. "Gay" gli avrebbero ripetuto, fino a farlo diventare un tarlo insopportabile. Ma il condizionale è d'obbligo. Secondo l'AdnKronos la Procura dei Minori del capoluogo siciliano avrebbe anche aperto un fascicolo d'indagine per istigazione al suicidio.

Intanto, è sotto choc la comunità scolastica della scuola media Vittorio Emanuele Orlando di viale Strasburgo, che il 13enne frequentava. Per questo oggi tutte le attività sono state sospese.

"Si comunica che per motivi legati a un lutto improvviso che ha colpito la nostra Comunità Scolastica, lunedì 13 Novembre 2023 saranno sospese le attività didattiche, comprese quelle pomeridiane dell’Indirizzo musicale e quelle sportive. Le classi 1e A/C/G/H/L non effettueranno l’uscita didattica a Carbona, la stessa è riprogrammata per mercoledì 15/11/23 con la stessa organizzazione", si legge in un comunicato reso noto dall'istituto.