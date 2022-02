Dramma a Gela, 21enne muore pochi giorni dopo aver partorito 2 gemelli: aperta una inchiesta Tragedia a Gela dove una giovane mamma di 21 anni è morta ventuno giorni dopo aver dato alla luce due gemelli. La salma è allo stato sotto sequestro cautelativo.

A cura di Susanna Picone

Una giovane donna di 21 anni è morta ventuno giorni dopo aver dato alla luce due gemelli. Il dramma si è consumato a Gela, nella provincia di Caltanissetta in Sicilia, e sulla vicenda è stata aperta una inchiesta. La giovane mamma è morta nel pomeriggio di ieri, martedì 8 febbraio, nell'appartamento di contrada Giardinelli in cui viveva insieme al marito e ai bambini. A quanto si apprende, la donna aveva dato alla luce due gemelli a fine gennaio con qualche complicazione post parto che sembrava essere stato superato, tanto che dopo alcuni giorni era stata dimessa ed era tornata a casa. Poi ieri pomeriggio il malore improvviso.

Il malore improvviso in casa, inutili i soccorsi

La giovane mamma, secondo una prima ricostruzione, si trovava in casa con i familiari quando improvvisamente ha perso i sensi. Nella casa della famiglia a Gela è arrivata una ambulanza ma purtroppo per la neo mamma non c’è stato nulla da fare. Il medico intervenuto sul posto ha effettuato tutte le manovre rianimatorie, ma il cuore della giovane ha cessato di battere. Lo stesso medico ha quindi chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

La salma sotto sequestro cautelativo

Le cause del decesso della ventunenne sono ancora poco chiare, tanto che la salma della donna è allo stato sotto sequestro cautelativo. In attesa di disposizioni da parte della procura, la salma si trova presso la casa mortuaria del cimitero di contrada Farello.