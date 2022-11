Dramma a Cascina, cade nel camino di casa ma nessuno se ne accorge: donna muore carbonizzata Sfortunatamente in quel momento nessuno era in casa, quindi nessuno ha potuto lanciare l’allarme in tempo e l’anziana donna è morta carbonizzata.

Tragedia nelle scorse ore in Toscana dove una anziana donna è morta in maniera orribile dopo essere caduta nel camino di casa sua acceso per la sera. Quando i primi soccorsi sono giunti sul posto, a Cascina, in provincia di Pisa, il suo corpo era ormai carbonizzato.

Il dramma si è consumato tra il tardo pomeriggio e la prima serata di mercoledì a Navacchio, frazione del piccolo comune in provincia di Pisa, dove la donna risiedeva in un’abitazione singola in via Visignano.

La vittima del terribile incidente è una pensionata di 91 anni, Giovanna Malfatti, trovata già cadavere dai soccorritori giunti sul posto. L'allarme è scattato solo intorno alle 20.30 quando un parente ha allertato la centrale operativa del 118 per segnalare l'accaduto ma probabilmente il fatto è avvenuto diverso temo prima

Dopo l’allarme lanciato da alcuni parenti, in poco tempo sul luogo indicato sono accorsi vigili del fuoco e i soccorsi medici ma per la donna era ormai troppo tardi. È stato possibile solo constatarne il decesso.

Vista la dinamica dei fatti e l’assenza di testimoni, oltre al 118 e pompieri, sul posto sono giunti anche i carabinieri per accertare l’accaduto. Le indagini per ricostruire i fatti sono ancora in corso da parte degli inquirenti ma ci sono pochi dubbi sul fatto che l'anziana sia rimasta vittima di uno sfortunato incidente domestico.

Resta da capire se la donna si caduta accidentalmente nel camino acceso o se abbia avuto un malore improvviso che le ha fatto perdere i sensi per poi cadere purtroppo proprio sul fuoco del camino. Sfortunatamente in quel momento nessuno era in casa, quindi nessuno ha potuto lanciare l’allarme in tempo e la donna è morta carbonizzata.