Dramma a Cagliari, operaio muore schiacciato sotto la cabina del tir mentre fa manutenzione Ennesimo incidente mortale oggi a Cagliari dove un operaio di 38 anni è morto in maniera orribile: schiacciato dalla cabina del tir mentre faceva manutenzione al mezzo pesante.

A cura di Antonio Palma

Immagine di archivio

Ennesima tragedia sul lavoro oggi a Cagliari dove un uomo ha perso la vita in modo orribile. Un operaio di 38 anni è morto tragicamente nella mattinata di domenica 4 dicembre mentre era impegnato in attività di manutenzione su un mezzo pesante all'intero dell'area di una officina meccanica del capoluogo sardo.

Il dramma si è consumato in pochi attimi, nella tarda mattina di oggi, nell'area antistante l'officina meccanica di viale Elmas. Secondo una prima e sommaria ricostruzione dei fatti, la vittima dell'incidente sul lavoro stava effettuando un intervento su un tir quando la cabina del mezzo si sarebbe ribaltata improvvisamente, schiacciandolo.

L'operaio trentottenne purtroppo non ha avuto scampo e per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante l'allarme tempestivo lanciato dai colleghi che erano presenti e hanno assistito impotenti alla terribile scena.

L'uomo è rimasto letteralmente incastrato sotto la motrice dell' autoarticolato, che viene utilizzato per trasportare auto usate da vendere all'estero, ed è morto praticamente sul colpo. All'arrivo dei soccorsi di vigili del fuoco e 118 sul posto, è stato possibile solo accertare il suo decesso.

Sul luogo della tragedia anche la polizia di stato che ha effettuato i rilievi del caso che aiuteranno ad accertare dinamica ed eventuali responsabilità.

"Restiamo attoniti di fronte all’ennesimo incidente mortale. La cultura della prevenzione degli infortuni, l’attenzione all’uso di tutte le precauzioni possibili e di tutti i dispositivi individuali di protezione, l’adozione delle migliori pratiche in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro devono diventare prassi diffusa nel mondo del lavoro, in Sardegna come in tutta Italia" denunciano dalla Cgil Sardegna.