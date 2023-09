Dove sono i cuccioli dell’orsa Amarena, il direttore del Parco: “Avvistati ma autosufficienti” Le notizie sulle ricerche dei cuccioli di orsa Amarena, uccisa a fucilate. Secondo il direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, gli orsetti sarebbero già autosufficienti e in grado di sopravvivere anche senza la mamma. “Le ricerche sono ancora in corso, ma i cuccioli sono stati avvistati di notte, è un buon segno”

Intervista a Luciano Sammarone Direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise

A cura di Gabriella Mazzeo

Foto: Facebook.

Quattro giorni dopo la morte dell'orsa Amarena, i suoi cuccioli non sono ancora stati catturati. Uno dei suoi piccoli sarebbe stato avvistato più volte nei pressi del Parco Nazionale d'Abruzzo, ma lo staff sta ancora cercando di capire se si tratti dello stesso orsetto o se si tratti dei due fratellini, visti in momenti diversi. A Fanpage.it, Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ha detto che gli orsetti sono stati avvistati di notte, ma che nessuno dei due cuccioli si è avvicinato alle persone che li hanno visti.

I due orsetti sarebbero indipendenti e capaci di vivere lontani dalla madre, uccisa da un 56enne nella notte tra giovedì e venerdì. L'uomo si è dichiarato dispiaciuto e ha affermato di essere anche stato minacciato di morte. Nel frattempo, le ricerche dei due cuccioli (inizialmente ritenuti in pericolo di vita proprio per l'assenza della mamma) vanno avanti.

I due orsetti sono riusciti a sopravvivere nutrendosi di frutti dei quali in questo periodo le montagne sono ricche. Amarena aveva avuto 4 figli e, secondo Sammarone, già intervistato all'inizio delle ricerche, è impossibile che i cuccioli siano stati tutti allattati per 18 mesi. "È la prima volta – ha spiegato – che una mamma orsa viene uccisa nel nostro Parco. Nel caso di cuccioli abbandonati era già stato attivato il Protocollo di recupero, ma non ci era mai capitato di dover fronteggiare la morte di un'orsa adulta con figli".

Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

In cosa consiste il protocollo per il recupero dei cuccioli?

Si tratta di un protocollo messo in piedi sulla base di criteri internazionali con l'aiuto di esperti da tutto il mondo. Nel caso di due orsetti abbandonati dalla madre, li abbiamo recuperati e sottoposti a visita veterinaria. La norma è che i cuccioli vengono allevati in cattività se non sono autosufficienti, ma poi vengono reintrodotti in natura.

E cosa succede se si dimostrano capaci di sopravvivere da soli fin da subito?

Allora provvediamo a rimetterli nel loro habitat dopo averli sottoposti a visita veterinaria. Nessun animale viene tenuto in cattività a lungo, tutti i processi puntano alla reintroduzione nel loro ambiente naturale. Non abbiamo mai affrontato un caso simile a quello di Amarena, uccisa a fucilate, ma se riusciremo a prendere i cuccioli, l'obiettivo resterà lo stesso.

Però i due orsetti sono stati avvistati

La buona notizia è che un cucciolo è stato visto di notte, sempre in territori del Parco Nazionale. La cosa vuol dire che il piccolo sta bene ed è in grado di muoversi in modo indipendente. Stiamo cercando di capire se i diversi avvistamenti riguardino sempre lo stesso cucciolo o se abbiamo visto i due fratellini in momenti diversi. Appaiono però in buona salute e ben nutriti, segno che sono riusciti a trovare cibo anche senza la mamma.

Sono già indipendenti secondo lei?

Certo, non sarebbero riusciti a sopravvivere altrimenti. Probabilmente sono stati allattati per un breve periodo e ora iniziano a mangiare in maniera autonoma. Per il momento però non abbiamo altre news che li riguardano.