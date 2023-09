Video di

Abruzzo, l’orsa Amarena passeggiava tranquilla tra la gente prima di morire: il filmato con i cuccioli L’orsa Amarena è stata uccisa a colpi di fucile a San Benedetto dei Marsi. Risultano dispersi i suoi cuccioli e le ricerche sono in corso. Cinque giorni prima della sua tragica fine, l’orsa girava indisturbata per il comune insieme ai suoi cuccioli, per niente interessata ad avvicinarsi ai residenti.

Gabriella Mazzeo

Solo 5 giorni fa, l'orsa Amarena si faceva riprendere insieme ai suoi cuccioli a San Benedetto dei Marsi. L'animale è stato ripreso da una residente del posto mentre aspetta i suoi cuccioli, per niente disturbato dalla piccola folla di persone che nel frattempo, armata di cellulare, ha iniziato a fare video e foto. Mamma orsa ha solo atteso i suoi piccoli prima di salutare i "fan" e sparire con i cuccioli per tornare nella sua natura. O almeno così credeva, perché Amarena è stata barbaramente uccisa da alcuni colpi di fucile poco fuori da San Benedetto dei Marsi.

L'orsa, presa alla sprovvista da un 56enne dal posto poi identificato dalle autorità, si sarebbe inizialmente finta morta per poi fuggire via, molto nervosa per l'agguato. Quando però guardia parco e gli uomini del servizio veterinario sono giunti sul posto, hanno trovato solo il cadavere dell'animale. Dei cuccioli, invece, ancora nessuna traccia.

Il parco che si prendeva cura di lei e dei suoi cuccioli parla di fatto gravissimo: Amarena era infatti una delle femmine più prolifiche del Parco e la sua morte arreca un danno enorme alla popolazione di orsi che oggi conta una sessantina di esemplari. Davanti all'abitazione del 56enne che ha ucciso l'orsa, si sono raccolte diverse persone in segno di protesta.

Il filmato di 5 giorni fa girato da Gemma Di Pietro, mostra che Amarena non aveva alcuna intenzione di aggredire la popolazione, ma solo quella di proteggere i suoi cuccioli. Durante la sua escursione in Paese di quest'estate, infatti, si è solo assicurata che i suoi cuccioli riuscissero a seguirla senza problemi, tra i cellulari dei curiosi che li riprendevano. Nessun interesse, dunque, ad avvicinarsi all'uomo.

"Se le persone non li fanno sentire minacciati – scrive uno degli utenti nei commenti del profilo Instagram di Di Pietro – l'orso non ha alcun interesse ad attaccare. Bellissimo". Un'altra ragazza, commenta così il tenero filmato di mamma orsa: "L'amore di una madre resta inviolabile, questo video è un bellissimo esempio".

L'animale era stato chiamato così dalla gente del posto per via della sua grande passione per quel frutto e per le ciliegie. Amarena è stata uccisa dal 56enne del posto a colpi di fucile. L'agguato all'orsa non ha ancora trovato una giustificazione e le autorità indagano sull'accaduto. Le ricerche dei cuccioli disperse procedono attraverso una task force di carabinieri, guardiaparco e veterinari, anche attraverso l'uso dei droni.