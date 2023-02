Dopo 30 anni riaperti i casi di Chiara Bolognesi e Cristina Golinucci: “Cerchiamo un unico killer” Dopo il caso di Chiara Bolognesi, la Procura di Forlì ha riaperto il caso di Cristina Golinucci, scomparsa 30 anni e di cui non è mai stato ritrovato il corpo. L’avvocato Iannuccelli (Penelope): “Nuova pista investigativa mette in collegamento le due ragazze. Cerchiamo un unico assassino”.

A cura di Ida Artiaco

Cristina Golinucci (a sinistra) e Chiara Bolognesi (a destra).

Dopo la notizia della riapertura del caso legato alla morte di Chiara Bolognesi, ritrovata cadavere a fine ottobre 1992 e archiviato all'epoca come suicidio, la Procura di Forlì ha riaperto oggi anche le indagini per l'omicidio di Cristina Golinucci, scomparsa a 21 anni il primo settembre 1992 davanti al convento dei Frati Cappuccini di Cesena e il cui corpo non è mai stato ritrovato.

Si sta percorrendo al momento "una pista investigativa mai battuta prima e che porterà, speriamo, anche al ritrovamento del corpo di Cristina", ha spiegato a Fanpage.it Barbara Innuccelli, avvocato dell'Associazione Penelope.

Chiara Bolognesi (Screen da Teleromagna).

Entrambe le vicende si sono verificate più di 30 anni fa. Quando il 31 ottobre 1992 il corpo di Chiara Bolognesi, scomparsa dal 7 ottobre, venne ritrovato nel fiume Savio, a Cesena, la vicenda venne archiviata come suicidio. La ragazza aveva solo 18 anni. Intanto, l'1 settembre di quell'anno un'altra ragazza del Cesenate era scomparsa: si trattava di Cristina Golinucci. Anche all'epoca ci fu chi, soprattutto tra i giornalisti, sospettò che i due casi fossero collegati, ma le indagini si fermarono. Le due ragazze non si conoscevano, ma avevano frequentato la stessa scuola e gli stessi ambienti religiosi. Ma da oggi le cose cambiano.

Cristina Golinucci.

"Domani mattina verrà riesumato il corpo di Chiara Bolognesi – ha spiegato Iannuccelli a Fanpage.it -. Siccome esiste questo tipo collegamento tra le due ragazze, speriamo che questa storia sia riscritta e che questa nuova pista investigativa ci porti a scoprire dove si trova anche il corpo di Cristina".

L'avvocato ha aggiunto: "Noi abbiamo depositato una istanza con analisi di tutti gli atti investigativi e con le nostre deduzioni e richieste di riapertura del caso di Cristina Golinucci. Il caso di Chiara Bolognesi sin dal 1992 è stato messo in correlazione quello di Cristina: era strano che due ragazze della stessa età e che frequentavano le stesse associazioni e la stessa scuola scomparissero a un mese di distanza l'una dall'altra. Solo che questa associazione, più che altro giornalistica, non trovò mai riscontro nei fascicoli. Oggi, invece, sono connessi, per cui a noi ci viene detto che c'è un unico assassino per entrambe le ragazze. Tutti e due i fascicoli sono infatti stati riaperti per omicidio".