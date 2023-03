Donna uccisa a coltellate in casa a Terni, marito fermato dalla polizia Il delitto si è consumato oggi all’interno di un’abitazione di via del Crociere, in zona Borgo Rivo della città umbra. Secondo le primissime notizie, a lanciare l’allarme sarebbe stato il figlio della vittima.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Femminicidio oggi a Terni dove una donna è stata uccisa in casa sua nel pomeriggio. Il delitto si è consumato all'interno di un'abitazione in zona Borgo Rivo della città umbra. La vittima sarebbe stata colpita dal marito con alcune coltellate sferrate mentre erano nell'abitazione di famiglia, una palazzina di due piani che costeggia la ferrovia. Il compagno della donna è stato fermato poco dopo dalle forze dell'ordine accorse sul posto e portato in questura per essere interrogato. Per gli inquirenti sarebbe stato lui a ucciderla.

Secondo le primissime notizie, a lanciare l'allarme sarebbe stato il figlio della vittima. Sul posto è accorsa una volante della polizia di stato e poi i soccorsi medici ma per la donna purtroppo non c'era più nulla da fare. La scoperta del delitto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 marzo. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata ferita e uccisa con un corpo contundente o con una lama.

Secondo quanto si è appreso, il femminicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata tra vittima e omicida. Le indagini però sono ancora in una fase iniziale e molto deve essere ancora accertato.

Leggi anche Marito e moglie trovati morti in casa nel Novarese, ucciso anche il cane della coppia

L'inchiesta, coordinata dalla procura della Repubblica di Terni, ha affidato gli accertamenti investigativi agli agenti della squadra mobile della polizia di stato di Terni, che sono intervenuti sul posto insieme ai colleghi della polizia scientifica. A quest'ultima spetta il compito dei rilievi nell'abitazione in cui si è consumato il delitto. I risultati dei rilievi infatti potranno dare maggiori elementi per ricostruire tutti i contorni della drammatica vicenda.