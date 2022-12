Donna trovata morta in casa a Perugia, spunta l’ipotesi omicidio: “Forse uccisa a botte” Una donna di 70 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di Citerna (Perugia). Secondo le forze dell’ordine, l’anziana potrebbe essere stata uccisa a botte dopo una lite o durante un tentativo di rapina.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Gli inquirenti stanno battendo la pista dell'omicidio per la donna di 70 anni trovata morta nella sua abitazione a Citerna (Perugia). L'anziana potrebbe essere stata uccisa a botte o colpita con un oggetto contundente, forse nel corso di una lite o di una rapina. Sulle cause della morte sono in corso gli accertamenti dei carabinieri del comando provinciale di Perugia.

Stando a quanto ricostruito finora, la 70enne presentava tumefazioni al volto e segni di una possibile colluttazione. Il cadavere è stato rinvenuto a seguito di una richiesta di intervento arrivata alle forze dell'ordine da parte di un'amica della vittima che non aveva sue notizie da giorni.

Il cadavere è stato ritrovato nella giornata di ieri, 1 dicembre. Dopo la chiamata al 112, gli agenti si sono recati nei pressi dell'abitazione della 70enne. I carabinieri sono riusciti ad entrare in casa con l'aiuto dei vigili del fuoco di Città di Castello, intervenuti sul posto. Entrati in casa, hanno trovato il corpo senza vita della 70enne. Sul posto sono intervenuti anche il pubblico ministero e il medico legale per tutti i rilievi del caso.

Le forze dell'ordine stanno continuando a indagare sulla dinamica dei fatti. Non è stata resa nota l'identità della 70enne trovata morta all'interno dell'abitazione e per il momento gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sulle evidenze investigative raccolte nelle ultime ore dopo gli accertamenti effettuati in casa. Non è chiaro se nell'abitazione risultino o meno segni di effrazione.

La donna potrebbe essere stata uccisa in seguito a un tentativo di rapina o un litigio, forse dopo una colluttazione. La 70enne avrebbe infatti cercato di difendersi dal suo assassino: a testimoniarlo, i lividi e i segni trovati sul corpo e sul viso dell'anziana donna deceduta. Gli agenti confermeranno o smentiranno queste ipotesi nelle prossime ore.