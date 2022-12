Donna di 84 anni trovata morta in casa, ferito il marito 89enne: si cerca la figlia Una donna di 84 anni è stata trovata morta nella sua abitazione di San Martino di Lupari (Padova). Accanto a lei giaceva il marito 89enne, gravemente ferito. Si indaga per omicidio.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Maria Angela Sarto, 84 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione di via Galilei a San Martino di Lupari (Padova). Accanto al suo corpo, le forze dell'ordine hanno soccorso anche il marito 89enne, gravemente ferito. L'uomo è stato subito trasportato all'ospedale di Padova per tutte le cure del caso.

Stando alle prime informazioni diffuse, a trovare i due anziani sarebbe stata una delle due figlie della coppia. La giovane, che si era recata dai genitori per un saluto, ha allertato le forze dell'ordine dopo aver bussato invano alla porta dell'abitazione. I militari si sono recati sul posto poco dopo aver ricevuto la telefonata insieme all'ambulanza e all'elisoccorso. Dopo aver fatto irruzione in casa, le autorità hanno rinvenuto il cadavere dell'84enne e l'89enne ferito sul pavimento.

Gli inquirenti che stanno indagando sul caso non escludono nessuna ipotesi. Tra le prime vi sarebbe quella di omicidio, ma sono ancora in corso le ricerche di eventuali responsabili e di un movente. In questo momento gli agenti starebbero cercando l'altra figlia della coppia che, secondo le prime informazioni diffuse sul caso, viveva nella stessa abitazione.

Stando a quanto riferito da fonti investigative a Fanpage.it, la porta di casa e gli infissi non presenterebbero forzature. In casa non mancherebbero neppure gli oggetti preziosi della coppia e per questo gli inquirenti starebbero lavorando sull'ipotesi di un omicidio. Secondo una prima analisi sul cadavere dell'84enne, l'anziana sarebbe stata uccisa con un oggetto contundente.

In aggiornamento