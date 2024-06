Donna di 39 anni trovata morta in un campo nomadi a Buggiano: sarebbe stata strangolata, si cerca il marito

video suggerito

Il cadavere di una donna di 39 anni, di cui non si conosce ancora l'identità, è stato rinvenuto oggi in un campo nomadi a Buggiano (Pistoia). La morte al momento appare dai contorni poco chiari e non si esclude che si possa trattare di un femminicidio.

Sulla dinamica e sulla causa della decesso indagano i carabinieri, anche se pare che il decesso sia avvenuto per strangolamento. Ma, in attesa di informazioni più precise, viene tenuta ancora aperta l'ipotesi di un suicidio da parte degli inquirenti.

Stando alle prime informazioni disponibili, sono in corso le ricerche del marito nella zona di Montecatini Terme (Pistoia) e della Val di Nievole, che a quanto risulta non sarebbe presente nel campo nomadi.

La vittima faceva parte di una comunità nomade ed è stata trovata nella casetta prefabbricata dove viveva e che fa parte di un nucleo di moduli simili installati ad uso abitativo. I carabinieri stanno cercando testimoni e persone informate sui fatti. La vicenda sta suscitando alcune tensioni nella comunità nomade del campo stanziatisi da anni a Buggiano.

In aggiornamento.