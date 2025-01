Donna cade nel fiume, poliziotti la salvano trascinandola a riva con le sacche da lancio

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Intervento decisivo e salvavita quello messo in atto ieri da una pattuglia di poliziotti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Padova. Utilizzando le sacche da lancio in dotazione al gruppo, infatti, sono riusciti a salvare la vita di una donna che era caduta nelle acque del fiume Bacchiglione. L'intervento degli agenti nel primissimo pomeriggio di mercoledì 29 gennaio, intorno alle 14, nei pressi di Lungargine Rovetta, in zona Guizza.

A seguito di una telefonata di emergenza che segnalava una donna caduta nel fiume, infatti, la Sala Operativa ha invitato sul posto le pattuglie più vicine. Giunti velocemente sul posto, gli agenti si sono accorti subito della donna in acqua che però era sull’altro lato del fiume.

Impossibilitati a raggiungere velocemente con l’auto di servizio quella zona, i quattro poliziotti hanno lasciato i mezzi sul posto e deciso un intervento a piedi. La donna infatti nel frattempo tentava di rimanere aggrappata alle sterpaglie presenti sulla riva.

Fondamentale a questo punto le “sacche da lancio“ in dotazione proprio per salvataggi in acqua. Dopo aver individuare il punto migliore in cui intervenire, due agenti sono riusciti a scendere nel fiume assicurandosi con le corde di salvataggio mentre i due agenti rimasti a terra sorreggevano il peso.

Raggiunta la donna, però, i poliziotti sono stati respinti dalla signora che continuava a ripetere di non voler essere aiutata. Vista la situazione, i poliziotti quindi hanno agito con determinazione afferrando la donna e trascinandola a riva, nonostante le difficoltà e il rischio di cadere in acqua.

La donna infine è stata affidata agli operatori sanitari del 118 per le cure del caso. La 71enne quindi ha raccontato di essere afflitta da tempo da problemi personali e che aveva raggiunto un paio di ore prima l'argine del fiume.

Come spiegano dalla Questura padovana, le sacche da lancio è "un dispositivo di comune utilizzo nell’ambito del soccorso pubblico, che consiste in una corda di 20 metri, galleggiante, con colori ad alta visibilità, posta in una sacca di ridotte dimensioni, di forma tubolare che, sfruttando il peso della corda stessa, consente con una semplicissima manovra, di raggiungere una persona in difficoltà in acqua per trarla a riva". Ai poliziotti venne dato in dotazione "a seguito del sacrificio dell’Assistente Capo Coordinatore Domenico Zorzino il quale, il 3 marzo 2023 nel tentativo di salvare un uomo finito con la sua auto nel canale Gorzone, libero dal servizio, perse la vita"