Diversi droni avvistati in serata sopra la Global Sumud Flotilla, Saverio Tommasi: “Ce li aspettavamo”

“Diversi droni, la cui origine non è ancora stata identificata, sono stati avvistati vicino alla flotta”: lo comunica sulla pagina X la Global Sumud Flotilla. A bordo di una imbarcazione c’è il nostro giornalista Saverio Tommasi che ci ha spiegato cosa sta succedendo.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Global Sumud Flotilla ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Diversi droni sono stati visti dall'equipaggio della Global Sumud Flotilla, l'imbarcazione diretta verso Gaza per portare aiuto alla popolazione. Coinvolto in questa grande missione umanitaria c'è anche il giornalista di Fanpage.it Saverio Tommasi, si trova sulla barca di TOM – Tutti gli Occhi sul Mediterraneo.

Saverio Tommasi ha raccontato cosa sta succedendo: "Ho visto droni così come l'equipaggio che era con me e le barche più avanti. Abbiamo così avuto l'ordine di riunire la Flotilla perché stando più vicini c'è la sensazione di essere più sicuri. Ci siamo così stretti ancora di più". E poi ha aggiunto: "Abbiamo visto i droni per diverso tempo. Ora da una decina di minuti non li vediamo più. Anche prima però sono passati 15 minuti senza vederli. Sono sicuramente droni ma non sappiamo di chi siano. Sono stati visti da più barche in più punti. Ce li aspettavamo. Penso che fosse una delle prime forme di deterrenza a continuare il viaggio che ci aspettavamo. Un po' inquietano. Se va bene sono lì per osservare e registrare. Se va bene".

A dare la notizia di quello che sta succedendo su X è anche la stessa pagina ufficiale della Global Sumud Flotilla: "Diversi droni, la cui origine non è ancora stata identificata, sono stati avvistati vicino alla flotta e al suo seguito. Questo improvviso aumento dell'attività aerea ha sollevato preoccupazioni. I nostri team stanno monitorando attentamente la situazione, dando priorità alla sicurezza di tutti a bordo e coordinandosi con i partner per documentare e valutare questi sviluppi".

Leggi anche Lettera a un bambino per spiegargli cos'è questa cosa della Global Sumud Flotilla

In questi giorni infatti sta continuando il viaggio della missione umanitaria che ha lo scopo di portare aiuti a Gaza. Sempre come spiegato nei giorni scorsi da Saverio Tommasi, nella stiva "abbiamo 350 chili di beni di prima necessità".