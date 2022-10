Distributore in tilt, si sparge la voce e accorrono tutti: 5mila di benzina, ora rischiano denuncia Solo quando è stato avvertito il gestore del distributore di Agrigento è accorso sul posto, bloccando la pompa. A quel punto ha scoperto che erano già spariti 5000 euro di carburante.

A cura di Antonio Palma

Il distributore di benzina è andato improvvisamente in tilt distribuendo carburante gratis a tutti e così, quando si è sparsa la voce, decine di automobilisti ne hanno approfittato per ore fino a portare via ben cinquemila euro di carburante. Il singolare episodio è avvenuto mercoledì sera durante le ore di chiusura del distributore di benzina ad Agrigento.

La pompa infatti funzionava solo come self service in quel momento e non c'era il gestore dell'impianto. Tutto pare sia iniziato quando un normale automobilista di passaggio si è accorto che l'impianto gli stava erogando molto più carburante di quanto lui avesse chiesto e pagato inserendo le banconote poco prima. In pratica la pompa non si è fermata continuando a erogare benzina senza sosta.

Un evidente guasto che però ha fatto gola a molti in tempo di prezzi di benzina ancora alle stelle. Quando la voce si è sparsa in zona, infatti, sul posto si sono alternati decine di automobilisti che hanno preso a gratis il carburante, facendo il pieno alle vetture senza pagare.

Solo quando è stato avvertito di quanto stava accadendo il gestore è accorso sul posto, bloccando il distributore. A quel punto però ha fatto l'amara scoperta. Dai serbatoi infatti erano spariti litri e litri di carburante per circa 5000 euro di valore.

A questo punto non gli è rimasto che chiamare i carabinieri per denunciare l'accaduto. I militari dell'arma hanno subito avviato una indagine acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza. Chi ha approfittato del guasto rischia ora una denuncia alla procura della Repubblica per appropriazione indebita se sarà identificato e non si presenteranno a pagare il dovuto.