video suggerito

Dimesso dopo visita in ospedale, neonato torna a casa e muore: aperta indagine a Cosenza Un neonato è morto ieri a Trebisacce (Cosenza) dopo essere stato dimesso dall’ospedale dove i genitori lo avevano portato perché nato prematuro e in casa. Attesa per l’autopsia. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dramma a Trebisacce (Cosenza), dove un neonato prematuro è morto dopo essere stata dimessa dall'ospedale "Compagna" di Corigliano. Arrivato al pronto soccorso, il piccolo è stato visitato e poi dimesso, ma tornato a casa il suo cuore ha smesso di battere.

Del decesso del bambino i carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio hanno informato la Procura della Repubblica di Castrovillari, che ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità. La magistratura ha avviato le indagini del caso per comprendere se tutto sia stato fatto nel rispetto dei protocolli sanitari e se vi siano eventuali responsabilità da parte di chi ha avuto in cura il piccolo prima della sua morte.

È stato anche disposto il sequestro della salma, si trova ora nell’obitorio dell'ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano, e sulla quale dovrebbe essere effettuata l'autopsia nei prossimi giorni, ma pure il sequestro della sala del pronto soccorso dove il bimbo era arrivato.

Come informa il legale della famiglia del neonato, Claudio Roseto, il piccolo era nato proprio ieri in casa con alcune settimane di anticipo rispetto alla data prevista per il parto. Per questo motivo i genitori avevano deciso di portarlo in ospedale a Corigliano per una visita di controllo, e non perché abbia accusato dei problemi respiratori, come era emerso inizialmente. Il neonato però, dopo essere stato visitato, curato e rimandato a casa, è deceduto. Un epilogo che nessuno avrebbe immaginato e che ha lasciato sotto choc tutta la comunità di questo piccolo comune calabrese di poco più di 8mila anime.