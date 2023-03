Denise Pipitone, negativo l’esame del dna sulla ragazza bosniaca: non è la bimba di Mazara del Vallo La comparazione del dna della ragazza bosniaca con quello di Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel 2004 a Mazara del Vallo, ha dato esito negativo. La giovane non è dunque la figlia di Piera Maggio.

A cura di Susanna Picone

Denise Pipitone all’epoca della scomparsa

Denisa Beganovic, la ragazza bosniaca a cui gli investigatori hanno prelevato il Dna, non è Denise Pipitone. La comparazione del dna della giovane donna con quello della bambina scomparsa il 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo ha dato esito negativo.

La ragazza, che risulta domiciliata alla periferia di Roma, non è dunque la figlia di Piera Maggio e Piero Pulizzi. Gli accertamenti genetici sono stati disposti dal procuratore di Marsala Fernando Asaro e dal pm Roberto Piscitello.

A quanto si apprende, la giovane sottoposta all’esame del Dna per compararlo con quello della bimba scomparsa, risulterebbe appunto domiciliata alla periferia di Roma e sarebbe nata il 29 settembre 2002, data che peraltro non coincide con quella della nascita di Denise Pipitone, avvenuta invece nel 2000.

Poco dopo la notizia del dna effettuato sulla ragazza bosniaca – notizia annunciata ieri sera in tv nel corso della trasmissione Quarto Grado – i genitori della bambina di Mazara del Vallo erano intervenuti dicendo tra l'altro di non sapere di questo accertamento. Ma avevano anche aggiunto di non farsi illusioni.

"Non eravamo a conoscenza di tale accertamento. Rimaniamo sempre speranzosi ma con i piedi ben piantati a terra in attesa di notizie concrete. Non possiamo permetterci illusioni dolorose", il commento di Piera Maggio e Pietro Pulizzi.

"Un tuffo al cuore, sono fatti che non dovrebbero nemmeno accadere. Le notizie, ‘specialmente quelle particolari' dovrebbero passare prima da noi genitori e dopo alla stampa, (con tutto rispetto). Questo non è umanamente corretto", hanno scritto poi i genitori sui social.

Un commento era arrivato anche dall'avvocato Giacomo Frazzitta, che da sempre assiste la famiglia di Denise: "Sono fughe di notizie che colpiscono al cuore una madre e un padre in attesa. E queste cose non dovrebbero accadere", così dopo l'annuncio dato in televisione.