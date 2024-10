Denise Pipitone, ex marito di Piera Maggio: “Aspettiamo risposte procura su riapertura indagini”

video suggerito

"Mesi fa abbiamo presentato, insieme al mio avvocato Luisa Calamia, un'istanza per la riapertura delle indagini e ad oggi aspettiamo risposte dalla Procura". Lo scrive sui social Tony Pipitone, ex marito di Piera Maggio e padre non biologico di Denise Pipitone, la bimba scomparsa nel nulla da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, ormai oltre vent'anni fa.

L'uomo, mesi fa, ha presentato un’istanza per la riapertura del caso sulla scomparsa della figlia, che ha preso da lui il cognome, sebbene non fosse il suo padre naturale. Nell’istanza vi sarebbero anche elementi mai analizzati prima dagli inquirenti. A rivelarlo a Fanpage.it è la criminologa Antonella Delfino Pesce che ha lavorato insieme ai consulenti Asaro e Sartori alle relazioni dell’istanza.

Ad oggi aspettiamo risposte dalla Procura di cui confido tutte le mie speranze e di cui sono molto più ottimista e fiducioso perché credo nel lavoro dei professionisti che hanno lavorato con professionalità, correttezza e serietà sopratutto e quindi aspettiamo la tanto attesa buona notizia con discrezione e tranquillità e che avvenga il più presto possibile e noi comunque non ci fermeremo mai perché crediamo in tutto questo, LA VERITÀ su cosa è accaduto quel maledetto giorno a mia figlia Denise e sapere dove si trova e se sta bene e se ricorda qualcosa della sua infanzia e del suo papà Tony", scrive sulla pagina Tony & Denise Pipitone, dalla parte del cuore.

E prosegue: "Noi comunque non ci fermeremo mai perché crediamo in tutto questo, la verità – aggiunge – su cosa è accaduto quel maledetto giorno a mia figlia Denise e sapere dove si trova e se sta bene, se ricorda qualcosa della sua infanzia e del suo papà Tony". Pipitone conclude: "Ad oggi vado avanti, andiamo avanti, ed è questa la cosa importante. Ai soliti provocatori, nati e portatori sani di assolute verità, in attesa di smentite, rispondo semplicemente che scelgo sempre di essere una persona educata, rispettosa, equilibrata e coscienziosa e poi tempo al tempo".

In occasione del compleanno della figlia, è stato invece Piero Pulizzi, padre biologico della bimba, a scrivere un messaggio a lei dedicato sui social: "Mi sento un padre incompleto, di te non sappiamo nulla”.