Denise Pipitone, ai genitori arriva il nuovo codice fiscale: “Lei c’è, fino a prova contraria” Il post con la foto del codice fiscale pubblicato sulla pagina Facebook di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone: “Da una parte tanta amarezza, dall’altra lo Stato italiano ci fa sentire la presenza di nostra figlia”.

A cura di Susanna Picone

"Da una parte tanta amarezza, dall'altra lo Stato italiano ci fa sentire la presenza di nostra figlia. Perlomeno con il codice fiscale che era in scadenza. Denise c'è, fino a prova contraria": è quanto si legge in un post pubblicato oggi, con tanto di data e fotografia, sulla pagina Facebook di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bimba sparita nel nulla il 1 settembre del 2004 da Mazara del Vallo.

Piera Maggio e Pietro Pulizzi hanno pubblicato la foto del nuovo codice fiscale di Denise arrivato a casa. Sul documento leggiamo la data di nascita della bambina, il 26 ottobre del 2000: oggi Denise, che quando è scomparsa non aveva ancora compiuto 4 anni, avrebbe 22 anni.

Una foto di Piera Maggio all’epoca della scomparsa di Denise

"Denise c'è fino a prova contraria, questo lo dice anche lo Stato italiano", scrive ancora su Facebook la mamma Piera, che non ha mai fatto calare l’attenzione sulla vicenda di sua figlia, sostenendo sempre che Denise va cercata anche dopo tutti questi anni.

Tanti i commenti sotto al post di persone commosse per il messaggio dei genitori di Denise. "Questo documento mi emoziona e mi fa sperare di più di averla tra noi", si legge in un commento. "Denise c’è ed è viva, è solo con altre persone magari felice e inconsapevole, tanta forza mamma Piera", scrive un’altra persona.

Non mancano anche commenti polemici: "Lo Stato – scrive ad esempio qualcuno – dovrebbe fare molto di più cercando concretamente Denise, non inviando solo una tessera sanitaria scaduta, che di fatto non le consentono di poter utilizzare. Lo Stato ha insabbiato per tutti questi anni, coprendo i veri colpevoli di questo reato, depistando ogni giorno con palese connivenza. Il popolo italiano non smetterà mai di cercare Denise Pipitone e non si arrenderà dinanzi a nulla perché Denise va cercata e riportata a casa. Buon anno Piera, che sia l'anno della giustizia e della verità".