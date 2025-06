video suggerito

Delitto Garlasco, il padre di Andrea Sempio: "Persecuzione vigliacca, sono nudo a casa mia" Il padre di Andrea Sempio, l'uomo indagato per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, parla di una "persecuzione vigliacca" rispetto alla sua famiglia ma anche ai Poggi: "Non so come possano reggere una cosa del genere, le tonnellate di fango su di loro".

A cura di Susanna Picone

Il padre di Andrea Sempio a Quarto Grado

La prossima settimana sarà importante per gli sviluppi della nuova indagine sul delitto di Garlasco del 2007: con il ritiro, nei giorni scorsi, dei reperti da analizzare è iniziata infatti la fase preliminare dell'incidente probatorio i cui esiti saranno cruciali nella nuova inchiesta che vede indagato Andrea Sempio, amico di vecchia data del fratello di Chiara Poggi e che, all’epoca dell’omicidio, frequentava la villetta teatro dell’omicidio. Per il delitto di Garlasco, lo ricordiamo, è stato già condannato in via definitiva Alberto Stasi, fidanzato di Chiara Poggi.

In attesa dell’incidente probatorio e degli sviluppi dell'indagine è tornato a parlare Giuseppe Sempio, padre del 37enne al centro della nuova inchiesta. Lo ha fatto intervenendo ai microfoni della trasmissione di Rete4 Quarto Grado. Il padre di Andrea Sempio ha parlato della situazione della sua famiglia, ma ha rivolto un pensiero anche ai genitori di Chiara Poggi.

"Non so come la famiglia Poggi riesca a reggere una cosa del genere, le tonnellate di fango, qui dobbiamo essere forti in due", ha detto davanti alle telecamere. Sempio ha parlato di una "persecuzione vigliacca", respingendo ancora una volta qualsiasi accusa contro suo figlio, che si è sempre detto estraneo alla vicenda. Nei giorni scorsi il genitore in televisione aveva ricostruito la vicenda dello scontrino del ragazzo all'epoca dei fatti poco più che maggiorenne.

"La famiglia più distrutta è quella dei Poggi, ma ora non vorrei si distruggesse anche la mia", ha detto l'uomo. "Le caratteristiche dell'assassino non sono quelle di mio figlio, lui non ce la farebbe neanche", ha aggiunto Giuseppe Sempio descrivendo tra l’altro Andrea come un "buon ragazzo".

Sempio ha spiegando anche come la loro vita è cambiata da quando il figlio è indagato per il delitto di Garlasco. "È dura, abbiamo sopportato una prima fase, poi ne è arrivata un’altra, mi metti telecamere, mi tieni sotto controllo, anche adesso qui io non sono sicuro che non c’è nulla in casa o in macchina", ha detto ancora l’uomo. "Non ho pace, mi sento nudo in casa mia su qualsiasi cosa che dico o faccio".