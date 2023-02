Decapitò ed evirò il fidanzato durante un gioco sessuale: 25enne aggredisce l’avvocato in tribunale I fatti sono avvenuti in un tribunale di Green Bay, nello Stato americano del Wisconsin. L’imputata, la 25enne Taylor Schabusiness, è coinvolta in un macabro caso di omicidio avvenuto nel febbraio 2022.

A cura di Biagio Chiariello

Ha aggredito in aula il suo avvocato “colpevole” di aver chiesto al giudice un nuovo rinvio dell’udienza. È accaduto in un tribunale di Green Bay, nello Stato americano del Wisconsin, e la protagonista della bravata è la 25enne Taylor Schabusiness, coinvolta in un macabro caso di omicidio: nel febbraio dello scorso anno avrebbe strangolato il suo compagno, il coetaneo Shad Thyrion, per poi decapitarlo e smembralo.

Quindi avrebbe messo la sua testa mozzata e i suoi genitali in un secchio. Il tutto sarebbe avvenuto nell'ambito di un gioco erotico alimentato dalla droga. Parti del corpo sarebbero state lasciate in casa e nel veicolo della donna.

Leggi anche Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 21 gennaio regione per regione

Il legale della donna, Quinn Jolly, ha chiesto al giudice altre due settimane affinché un esperto della difesa esamini la capacità della sua cliente a sostenere un processo. L'imputata evidentemente non l'ha presa bene. Dopo l’aggressione, il giudice ha rinviato il processo al 6 marzo.

La Schabusiness, che secondo quanto riferito è sposato con un altro uomo, si è dichiarata non colpevole per incapacità mentale: è accusata di omicidio intenzionale di primo grado, mutilazione di un cadavere e violenza sessuale di terzo grado. Durante l'interrogatorio da parte della polizia in seguito al suo arresto il 23 febbraio dello scorso anno, avrebbe detto alla polizia che "si sarebbero divertiti a cercare di trovare tutti gli organi". Attualmente è detenuta e la sua cauzione è stata fissata a 2 milioni di dollari.

Taylor Schabusiness

Al termine dell'udienza, Jolly ha dichiarato alla corte che avrebbe presentato istanza di ritiro dal caso in qualità di avvocato della donna, ma il giudice non si è pronunciato immediatamente in merito.