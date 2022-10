Davide Ferrerio pestato due mesi fa per uno scambio di persona. La madre: “Ormai è un corpo immobile” Non sono migliorate le condizioni di salute di Davide Ferrerio, il 20enne pestato brutalmente durante una vacanza a Crotone per uno scambio di persona. “Ogni giorno vado a trovarlo e vedo solo un corpo immobile” ha detto la madre, Giusy Orlando.

A cura di Gabriella Mazzeo

"Ogni mattina vado a trovare il mio Davide e vedo solo un corpo immobile. Lo hanno ridotto così senza un motivo". Lo ha detto Giusy Orlando, la mamma di Davide Ferrerio, il 20enne originario di Crotone finito in coma dopo esser stato massacrato di botte dal 22enne Niccolò Passalacqua, che lo ha scambiato per un'altra persona.

Il 20enne si trovava in vacanza a Crotone quando, nella serata del 12 agosto, è stato avvicinato dal 22enne e da altre due persone che lo hanno aggredito a calci e a pugni. Il giovane è stato vittima di uno "scambio di persona": l'obiettivo di Passalacqua sarebbe stato infatti un ragazzo di 31 anni che nei giorni precedenti aveva importunato una sua amica minorenne.

Secondo quanto ricostruito, Passalacqua era infatti sceso in strada per incontrare il 31enne e "dargli una lezione". I due non si erano mai incontrati prima, così aveva fatto in modo che l'amica 17enne lo attirasse in una trappola.

Quando il giovane si è trovato davanti il 22enne e altri due parenti della ragazzina, intuendo le loro brutte intenzioni, ha indicato come autore degli sms inviati alla minorenne proprio Davide, che stava aspettando poco lontano dal luogo dell'incontro di essere raggiunto da un amico.

"Ogni mattina apro la sua stanza e quel vuoto mi uccide" ha continuato Giusy Orlando, che non si dà pace per quanto avvenuto al figlio. "Per quello che ha fatto, Passalacqua deve marcire in carcere. Lo ha massacrato senza un perché" ha ribadito.

Ogni giorno, la madre il padre e il fratello sono al suo capezzale per fargli ascoltare l'inno del Bologna, la sua squadra del cuore, nella speranza che possa sentirlo e accennare qualche segnale di ripresa. A distanza di quasi due mesi, le sue condizioni di salute non sono purtroppo migliorate.

"Mio figlio è stato aggredito senza ragione da una persona che non ha neppure voluto parlargli o guardarlo in faccia" ha spiegato la donna. "Parlandogli avrebbe capito subito che mio figlio ha 20 anni e che era spaventato a morte dalla situazione"