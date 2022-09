Davide Ferrerio massacrato per uno scambio di persona, la mamma: “Uno strazio vederlo in coma” Giusy Orlando è tornata a parlare del pestaggio subito da suo figlio Davide Ferrerio, il 20enne ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna da 40 giorni. “Uno strazio vederlo in queste condizioni, Passalacqua lo ha aggredito per uccidere”

A cura di Gabriella Mazzeo

"Per me è uno strazio vedere mio figlio in coma da 40 giorni. Davide è stato aggredito senza motivo, non c'entrava nulla". A parlare è Giusy Orlando, mamma di Davide Ferrerio, il 20enne bolognese pestato a Crotone per uno scambio di persona. Il ragazzo è attualmente in coma presso l'ospedale Maggiore: sono trascorsi ormai 40 giorni dalla brutale aggressione, ma il suo bollettino medico non sembra essere migliorato.

La donna è tornata a parlare di quanto avvenuto ai microfoni di Storie Italiane. "Il pestaggio di mio figlio lo hanno visto tutti, su Facebook e su tutti gli altri social – ha sottolineato Orlando parlando anche dell'aggressore Nicolò Passalacqua, l'uomo che ha scambiato il giovane per il 31enne che mandava messaggi alla sua amica minorenne -. Nel filmato si vede Davide che scappa. Passalacqua ha visto un ragazzino di 20 anni spaventato a morte, come ha fatto a non guardarlo in faccia? Non ha neppure cercato di parlargli".

"Lo ha aggredito brutalmente per ammazzarlo" ha continuato Orlando sfogandosi ai microfoni della trasmissione televisiva. "Perché tutto questo? Per i messaggi inviati da un 31enne a una ragazzina di 17 anni. Mio figlio però non c'entrava nulla con tutto questo: è in coma da 40 giorni ed è uno strazio vederlo in questa condizione per colpa di alcuni criminali".

Il pestaggio

Davide Ferrerio si trovava in vacanza a Crotone quando, la sera dell'11 agosto, è stato aggredito da Nicolò Passalacqua. Ci sono voluti i tabulati telefonici, i messaggi sui social, i filmati delle telecamere e diversi interrogatori per ricostruire la vicenda. Secondo quanto accertato, Passalacqua si trovava in via Vittorio Veneto insieme ad alcuni parenti, un'amica 17enne e sua madre per incontrare un 31enne che da tempo importunava la minore.

Il gruppo ha incrociato Ferrerio mentre aspettava un amico per andare in pizzeria. A quel punto Passalacqua, dopo averlo scambiato per il 31enne, lo ha aggredito e non si è fermato neppure quando il giovane ha tentato di fuggire verso casa della nonna.