Dall’amante con la scusa della passeggiata del cane, l’animale lo tradisce e la moglie caccia entrambi La singolare storia arriva da Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dove ovviamente la vicenda coniugale è finta in tribunale e la donna ha chiesto la separazione con addebito al marito per il tradimento. L’uomo è stato tradito proprio dall’amato cane che dopo le finte passeggiate era smanioso di uscire di nuovo.

A cura di Antonio Palma

Il cane si sa è il migliore a amico dell'uomo ma fidarsi ciecamente dell'amico a quattro zampe quando si ha un segreto da nascondere non è mai una buona idea. Lo ha scoperto a sue spese un marito marchigiano, cacciato via di casa dalla moglie che ha appreso del suo prolungato tradimento proprio grazie al cane. La singolare storia arriva da Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dove ovviamente la vicenda coniugale è finta in tribunale e la donna ha chiesto la separazione con addebito al marito per il tradimento. Come racconta il Resto del carlino, tutto è iniziato con le prolungate uscite dell'uomo dopo cena con la scusa della passeggiata del cane. L'uomo in realtà andava dall'amante dove rimaneva decisamente troppo a lungo per una passeggiata.

Quando la moglie ha iniziato a insospettirsi per quelle prolungate passeggiate col cane, l'uomo pare l'abbia convinta dicendo di aver dovuto usare l'auto e caricare l'animale di casa per permettergli di raggiungere un punto vicino alla spiaggia dove poteva farlo correre più liberamente. Una scusa che però è durata poco perché l'uomo è stato tradito proprio dall'amato cane. La consorte, infatti, al rientro notava spesso che l'amico a quattro zampe non era affatto affaticato nonostante le ore trascorse fuori e anzi spesso era smanioso di uscire di nuovo. A questo punto ha deciso di agire per accertare i fatti e ha seguito il marito uscito per una delle solite passeggiate col cane.

In questo modo la donna ha scoperto che l'uomo in effetti usava l'auto ma si recava in realtà in un paese vicino dove raggiungeva l'appartamento dell'amante sempre col cane al guinzaglio uscendone solo tempo dopo con lo stesso fidato amico a quattro zampe. La donna quindi ha chiesto la separazione con addebito e anche il cane ha dovuto lasciare la case e seguire il padrone.