Dà fuoco alle sterpaglie per pulire il suo terreno ma muore avvolto dalle fiamme: dramma a Enna

Ha dato fuoco alle sterpaglie per pulire il terreno del suo podere ma è morto nell'incendio che è scoppiato subito dopo. Tragedia oggi a Centuripe, in provincia di Enna, dove un ingegnere di 71 anni, Giuseppe Bonanno, è stato letteralmente avvolto dalle fiamme divampate in contrada Piano Daino, e per lui non c'è stato nulla da fare.

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo aveva dato fuoco alle sterpaglie per ripulire il terreno ma le fiamme sarebbero sfuggite al suo controllo e preso il sopravvento uccidendolo.

Il fuoco è avanzato anche verso i terreni limitrofi e ha minacciato case rurali e allevamenti. Il corpo dell'uomo non è ancora stato recuperato, operazione per la quale sono impegnati i vigili del fuoco. Sul posto anche un elicottero ed un aereo del Corpo Forestale ed i carabinieri.

"Una persona è deceduta nel tentativo di spegnere un incendio di sterpaglie e vegetazione – si legge in una nota diffusa dai vigili del fuoco –. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna. Un elicottero della Forestale sta ultimando lo spegnimento dell’incendio. L’elicottero dei Vigili del Fuoco, invece, sta intervenevendo con gli Elisoccorritori VVF per recuperare il corpo, visto che si trova in una zona impervia".