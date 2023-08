Cuneo, proseguono le ricerche di Sacha Chang, il 21enne che ha ucciso a coltellate padre e amico Proseguono senza sosta le ricerche di Sacha Chang, il ragazzo di 21 annui di origini olandesi accusato di aver ucciso a coltellate il padre 65enne e un altro uomo, l’amico di famiglia Lambertus Ter Horst.

A cura di Davide Falcioni

Sacha Chang era in vacanza con suo padre a casa di amici. Proprio nell’abitazione, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe scoppiata una lite al culmine della quale il 21enne avrebbe afferrato un coltello in cucina e colpito il padre, ferendolo mortalmente, per poi scagliarsi anche contro il proprietario di casa che era intervenuto. Quest'ultimo, un 59enne olandese, è stato portato in ospedale con un elicottero del 118 ma è deceduto.

La caccia all’uomo è partita subito e vede impegnati decine di carabinieri schierati a perlustrare le case e le cascine del paese e i boschi nei dintorni di Montaldo Mondovì, mentre un elicottero dell'Arma ha sorvolato la zona per cercare di trovare il fuggitivo. Il territorio, anche se non molto ampio, ha zone impervie, difficili da raggiungere. I militari stanno setacciando, anche con l'aiuto di un elicottero, la Val Corsaglia, e una porzione di territorio compresa fra Roburent, Monastero Vasco, San Giacomo di Roburent e il santuario di Vicoforte. Le forze dell'ordine segnalano che è alto un metro e 75 e che al momento della fuga indossava maglietta e pantaloncini. Alcune amministrazioni comunali, nel rilanciare la nota delle forze dell'ordine, hanno raccomandato ai cittadini la massima prudenza.