Cuneo, operaio cade da un traliccio e muore: aveva 33 anni Un operaio di 33 anni è caduto da un traliccio in località Pra ‘d Mill, non lontano dal monastero Dominus Tecum, a Bagnolo Piemonte. Per il giovane lavoratore non c’è stato purtroppo niente da fare: è morto sul colpo.

A cura di Davide Falcioni

Ennesima tragedia sul lavoro: si è verificata oggi pomeriggio, 29 ottobre, a Bagnolo Piemonte, in provincia di Cuneo. A perdere la vita è stato un operaio di 33 anni che, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe caduto da un traliccio in località Pra ‘d Mill, non lontano dal monastero Dominus Tecum. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'eliambulanza ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spresal che dovranno ricostruire la dinamica dei fatti e verificare se siano state rispettate tutte le procedure di sicurezza. Salgono così a 33 le vittime sul lavoro in Piemonte da inizio 2021.

Nei primi otto mesi del 2021 772 morti sul lavoro

Il 10 ottobre, in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, l'Inail ha pubblicato un dossier sui primi otto mesi di quest'anno: complessivamente da gennaio ad agosto sono decedute 772 persone sul lavoro, più di tre al giorno. Le denunce di infortunio sul posto di lavoro sono aumentate rispetto all'anno scorso: in totale sono state 349.449, cioè 27 mila in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Con la fine dello smart working è aumentato in particolar modo il numero di incidenti in itinere, ovvero lungo il tragitto tra casa e luogo di lavoro. Anche se è vero che i casi mortali sono in calo, l'Inail sottolinea che i dati vanno comunque analizzati con cautela perché, riferendosi al 2020, risultano comunque influenzati dalla pandemia di Covid. In altre parole, devono ancora essere conteggiati un numero rilevante di decessi da contagio.