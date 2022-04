Cuneo, ladri svaligiano casa e ristorante durante il funerale della “signora della pizza” Episodio increscioso durante le esequie durante l’addio a Ida Amatruda, 77 anni: sparita anche la sua fede nuziale. La figlia: “Grazie agli sciacalli, nessun rispetto”

A cura di Biagio Chiariello

"Grazie agli sciacalli che hanno pensato bene di svaligiare casa e pizzeria sapendo che c’era il funerale della mia mamma, Nessun rispetto nemmeno di fronte a tanto dolore". Parole che non lasciano spazio al caso quelle pubblicate in un post Facebook sul gruppo ‘Sei di Cuneo se…' da Lucia Giordano, figlia di Ida Amatruda, 77 anni, storica cofondatrice di una delle più antiche pizzerie di Cuneo, la "Mergellina", sepolta due giorni fa, il 26 aprile, mentre i ladri svaligiavano la sua abitazione.

Ladri svaligiano casa e ristorante durante funerale

Mentre si teneva il funerale nella chiesa parrocchiale di Madonna dell’Olmo, una frazione del capoluogo di provincia piemontese, sono state rubate bottiglie di liquori nella pizzeria ora gestita dai tre figli di Ida, “La Grotta Azzurra” di via Torino a Madonna dell’Olmo e poi i malviventi sono penetrati nell’abitazione sopra al locale e hanno preso ori e gioielli, inclusa la fede nuziale della defunta.

Numerosi i commenti all'amaro sfogo di Lucia sul social. "Non c’è più rispetto per nessuno in questa società malata" scrive uno degli utenti che hanno espresso la propria solidarietà nei confronti dei familiari di Ida. "A me hanno svaligiato casa mentre c’era il funerale di mio papà" fa eco alla figlia un altro utente.

Leggi anche Sfida di tiri al volo in casa Juve: anche Allegri partecipa

Chi era Ida Amatruda

Originaria di Tramonti, paesino vicino Amalfi, celebre per aver "esportato" pizzaioli in tutto il Nord Italia e anche nel mondo, Ida Amatruda si era trasferita con il marito a Fossano e insieme, nel 1964, rilevarono la pizzeria Capri nel centro città. Seguì, a distanza di una decina di anni, il passaggio alla Grotta Azzurra di via Torino a Madonna dell’Olmo, oggi gestita dai tre figli.