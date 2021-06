Sono 11 le persone arrestate dai carabinieri della compagnia di Crotone con l'accusa di atti persecutori, lesioni personali aggravate, violenza privata e calunnia. Avrebbero preso parte a una spedizione punitiva lo scorso 19 maggio a Cutro, nel Crotonese, ai danni di due uomini, padre e fratello di una giovane "rea" di aver lasciato il fidanzato. A organizzare la spedizione infatti sarebbe stato proprio l'ex fidanzato della ragazza che avrebbe così punito indirettamente la giovane per aver messo fine alla loro relazione.

Aggrediti con calci, pugni, mazze da baseball e cinture

Stando a quanto emerso dalle indagini i due sarebbero stati aggrediti per strada con calci, pugni, mazze da baseball, una cintura e bastoni da ombrelloni da mare dal gruppo di persone tra le quali c'è anche l'ex fidanzato della giovane. Mesi prima suo fratello era stato minacciato e intimidito dall’organizzatore del pestaggio che si trova ora in carcere, mentre sono nove le persone poste agli arresti domiciliari. Gli arresti sono scattati solo quest'oggi dopo 20 giorni di indagini portate avanti dalla pm Ines Bellese ed eseguite dai carabinieri di Crotone.

Undici le persone arrestate: anche il mandante del pestaggio

Si tratta di indagini che i carabinieri hanno portato avanti con fatica in queste settimane: gli inquirenti infatti non hanno trovato testimoni disposti a parlare, nonostante diverse persone fossero presenti per strada nel momento del pestaggio. Le vittime, padre e fratello dell'ex fidanzata, sono state interrogate dopo l'aggressione hanno riportato numerose lesioni ma non sono in pericolo di vita.