Crolla il solaio durante una festa di matrimonio a Pistoia: 60 feriti, anche bimbi. Cinque sono gravi È pesante il bilancio (ancora provvisorio) dell’incidente avvenuto in ex convento adibito a locale feste, dove era in corso una cerimonia di matrimonio, alla periferia di Pistoia, in località Pontelungo. Le persone coinvolte pare che abbiano fatto un volo di circa 5 metri in seguito al crollo del solaio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un solaio è crollato all’interno dell'ex Convento di Giaccherino, in località Pontelungo, alle porte di Pistoia, nel locale adibito a ristorante, in cui era in corso una festa di matrimonio. 64 le persone ferite, anche dei bambini.

"Al Convento di Giaccherino sono in corso le operazioni di soccorso dopo il crollo di una porzione dell'edificio. Al momento risultano 5 persone trasportate al pronto soccorso in codice rosso, 9 in giallo e circa 25 persone in codice verde. Le notizie sono in aggiornamento. Tutta la macchina dei soccorsi è in azione", scrive il Comune di Pistoia sui social.

Il crollo è avvenuto in un salone del primo piano della struttura. Alcuni invitati avevano lasciato il ricevimento, ma molti altri, soprattutto giovani, sono rimasti all'interno del locale e stavano ballando, quando all'improvviso è avvenuto il cedimento del pavimento. La voragine ha inghiottito i presenti che si sono ritrovati al piano terra, coperti dai detriti, dopo un volo di almeno 3/4 metri.

Leggi anche Deputato fa partire colpo a festa di capodanno: ferito parente della scorta del sottosegretario Delmastro

Sul posto diverse ambulanze, vigili del fuoco e polizia municipale. I feriti sono stati inviati oltre che all'ospedale di Pistoia anche agli ospedali di Prato, Empoli e Pescia, tra i feriti ci sarebbero anche bambini. Alcuni dei feriti sono stati trasportati anche all'ospedale Versilia a Lido di Camaiore (Lucca).

“Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili. Oltre Pistoia, Prato, Lucca, Careggi e Cisanello, forza!”, ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Sul posto, fa sapere ancora il governatore, “il nostro sistema regionale sanitario sta intervenendo”.

Stando a quanto si apprende, gli sposi che stavano festeggiando le loro nozze all'ex convento di Giaccherino sarebbero residenti in provincia di Firenze, nella zona di Fiesole.