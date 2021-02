Le nuove varianti di Coronavirus hanno nuovamente cambiato le carte in tavola per quanto riguarda i viaggi internazionali: dopo la comparsa della variante brasiliana, per esempio, ha portato le autorità italiane a chiudere le frontiere con il Brasile. I voli per l'Italia sono stati cancellati senza alcuna eccezione, come riporta l'ordinanza del Ministero della Salute. Una prima ordinanza firmata dal Ministro Speranza prevedeva il blocco degli ingressi dal Brasile fino al 31 gennaio 2021 e successivamente la stessa ordinanza è stata rinnovata fino al 15 febbraio del 2021.

Giuseppe racconta a Fanpage.it che sua moglie, recatasi in Brasile per fare visita alla madre, è rimasta bloccata nel Paese e non riesce a fare ritorno in Italia. "Mia moglie doveva tornare il 22 gennaio, ma con l'ordinanza abbiamo posticipato il rientro – racconta in un'intervista telefonica – poi il Ministro ha prorogato ancora l'ordinanza fino al 15 febbraio ed è probabile che il tutto venga ancora rinnovato. Non sono ancora state disposte delle misure per gli italiani che sono attualmente in Brasile".

Giuseppe racconta infatti che sua moglie ha cambiato la data del volo di ritorno per fissare il suo rientro il 12 febbraio del 2021, ma che poi anche quel biglietto non è stato più valido. "Abbiamo contattato l'Ambasciata e il Consolato oltre che i Ministeri italiani – spiega – e non abbiamo ricevuto sostanziali novità. Ci è stata solo inviata un'email in cui si chiedeva urgentemente a coloro che avevano avuto la cancellazione dei voli di mandare i propri dati personali. Il tutto, abbiamo scoperto dopo, sarebbe servito per una "mappatura" che non sappiamo che fine abbia".

La storia di Giuseppe e di sua moglie è comune a molti italiani o residenti in Italia bloccati in Brasile. Si sono organizzati in alcuni gruppi Facebook per tenersi aggiornati su cosa sta accadendo. Un blocco del genere senza alcuna eccezione rappresenta un problema per i cittadini: la sanità brasiliana, spiega Giuseppe, prevede infatti un'assicurazione privata che in caso di contrazione del Covid può salvarti la vita. "Mia moglie lo ha contratto, fortunatamente in forma lieve che non hanno richiesto l'ospedalizzazione. Questa fortuna può rappresentare un vero ago della bilancia sul piatto della vita e della morte di chi è rimasto bloccato in Brasile. Sono molto preoccupato, io come i familiari di chi è ancora lì. Mia moglie soggiorna da sua madre, ma chi era lì per lavoro cosa fa?"

Il gruppo Facebook

I residenti in Italia attualmente bloccati fanno riferimento, oltre ai gruppi Facebook, anche alla pagina Associação Internacional Brasileira che si occupa di fornire a coloro che ne hanno bisogno le ultime informazioni. Non si conoscono le stime di residenti che sono attualmente bloccati nel paese. La mappatura, dovrebbe servire a capire proprio questo. Il Ministro Speranza, nel frattempo, ha prorogato le misure per il blocco dei voli previsti in Brasile, ma non sono state fornite ulteriori spiegazioni sulle sorti di coloro che sono ancora bloccati, complice anche la crisi di governo che renderebbe impossibili per il momento nuove misure risolutive.