Covid, i soggetti fragili potranno fare la quinta dose coi nuovi vaccini bivalenti Il Ministero della Salute ha dato il via libera ai vaccini bivalenti per tutti gli over 12 come quarta dose. Ok alla quita dose agli immunodepressi.

A cura di Davide Falcioni

Con una circolare diramata ieri il Ministero della Salute, l'Agenzia Italiana del Farmaco e l'Istituto Superiore di Sanità hanno dato l'ok alla quarta dose di vaccino anti Covid – coi nuovi farmaci bivalenti – per tutti gli over 12. Non solo: è stata anche approvata la quinta dose per gli immunodepressi (per cui il ciclo primario era di tre dosi e hanno già ricevuto la quarta).

"A seguito dell’autorizzazione da parte di EMA e AIFA della formulazione bivalente original/BA.4-5 del vaccino Comirnaty, sono ora disponibili, nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS- CoV-2/COVID-19, due formulazioni bivalenti di vaccini a m-RNA (original/omicron BA.1 di Spikevax e Comirnaty, e original/BA.4-5 di Comirnaty). Come precisato dalla CTS di AIFA, al momento, non ci sono evidenze per poter esprimere un giudizio di uso preferenziale di uno dei diversi vaccini bivalenti oggi disponibili, ritenendosi che tutti possano ampliare la protezione contro diverse varianti e possano aiutare a mantenere una protezione ottimale contro la malattia COVID-19", spiega la circolare, aggiungendo che "le raccomandazioni sull’utilizzo della formulazione original/omicron BA.1 vengono, quindi, estese anche alla formulazione original/BA.4-5, senza alcuna distinzione".

A chi vengono raccomandati i vaccini a mRna bivalenti

Nello specifico, viene raccomandato prioritariamente l’utilizzo delle formulazioni di vaccini a m-RNA bivalenti: