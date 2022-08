Covid, i dati Iss: “Ricoveri in terapia intensiva quadruplicati tra i no vax” Il dato emerge dal report settimanale esteso dell’Iss, pubblicato oggi.

A cura di Biagio Chiariello

Il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per età relativo alla popolazione di età 12 anni, nel periodo 01/07/2022-31/07/2022, per i non vaccinati contro il Covid, è pari a 6,6 ricoveri per 100.000 abitanti, e risulta il doppio rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (3,3 ricoveri per 100.000 ab.) e circa quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (1,6 ricoveri per 100.000 ab.). Il dato emerge dal report settimanale esteso dell'Iss, pubblicato oggi.

Il tasso di ricoveri nei reparti ordinari, si legge, è pari a 153,5 ricoveri per 100.000 ab. nei non vaccinati, e risulta all'incirca due volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (72.7 ricoveri per 100.000 ab.) e quasi quattro volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (41,2 ricoveri per 100.000 ab.). Infine, il tasso di mortalità per i non vaccinati e' pari a 33,4 decessi per 100.000 ab., e risulta circa tre volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 Prodotto dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma, 17 agosto 2022 5 giorni (11,8 decessi per 100.000 ab.) e circa sei volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (5,6 decessi per 100.000 ab.).

Dal 24 agosto 2021 al 17 agosto 2022 sono stati segnalati 983.271 casi di reinfezione, pari a 5,8% del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Nell'ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati risulta pari a 12,94%, in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente (13,44%). Lo sottolinea sempre l'Iss nel suo report settimanale esteso.