Covid e scuola, a settembre con o senza mascherine: tutte le ipotesi al vaglio degli esperti

A cura di Ida Artiaco

Manca poco più di un mese all'inizio del nuovo anno scolastico, ma già si comincia a parlare di regole Covid a scuola. A settembre tornerà l'obbligo di mascherina in classe?

È questa la domanda a cui dal Ministero dell'Istruzione ai dirigenti scolastici si sta cercando di rispondere. Ma gli esperti sono divisi su questo tema.

A settembre senza mascherina a scuola ma "serve un sistema di sicurezza"

Come ha sottolineato Repubblica, è quasi certo che gli studenti e i docenti non dovranno più usare le mascherine, come accade praticamente quasi ovunque. Il protocollo delle misure anti-Covid, in scadenza il prossimo 31 agosto, sembra non verrà più rinnovato.

Ma al momento è solo una delle ipotesi sul tavolo. Il quadro è reso ancora più precario dal fatto che il 25 settembre sono in programma le nuove elezioni politiche e toccherà dunque al nuovo governo, dopo la caduta dell'esecutivo Draghi, prendere decisioni eventualmente più drastiche.

Per evitare il rischio di ulteriore diffusione del contagio, in vista dei mesi più freddi, l'intenzione è quella di approntare un sistema di sicurezza, utilizzabile nel caso in cui la situazione epidemiologica degeneri come ha chiesto Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi. "Non sono né favorevole né contrario all’uso delle mascherine, perché noi ci basiamo su quello che dicono le autorità sanitarie, sono loro che devono indicarci cosa fare", ha precisato.

Il problema dell'areazione

Oltre che sulle mascherine, l'attenzione dovrebbe essere spostata anche sull'areazione degli ambienti. "Prima di parlare delle mascherine, si sarebbero dovute seguire le indicazioni sull'aerazione. Purtroppo, però, risulta che le scuole non siano attrezzate. Con l'istallazione di impianti efficienti si sarebbe potuto abbassare il rischio del contagio", ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro alla Salute Roberto Speranza.

Il monito degli esperti sul possibile ritorno all'uso della mascherina in classe

Altri invece credono che un ritorno all'obbligo di mascherina in classe non sia da escludere. Tra questi, c'è Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit).

"Se a settembre-ottobre dovesse esserci una nuova ondata Covid dovremmo essere pronti al ritorno di misure di contenimento e anche dell’obbligo della mascherina, anche a scuola e al chiuso", ha detto il primario all'AdnKronos, secondo cui non possiamo assolutamente "appendere le mascherine al chiodo", anzi. Se i contagi dovessero aumentare, la scuola è destinata a resistere poche settimane prima di tornare all’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale contro il virus.