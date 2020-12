Matteo Bassetti si è vaccinato contro il Covid-19. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'ospedale San Martino di Genova ha ricevuto una tra le prime dosi marcate Pfizer, arrivate in Italia nei giorni scorsi. Nel Vaccine day, che coinvolge tutta l'Europa, una delle 320 fiale del farmaco, passate per l'arsenale militare della Spezia è stata inoculata nel braccio sinistro del medico. "Ho appena fatto il vaccino a Genova e sono molto contento", ha dichiarato il virologo subito dopo la somministrazione. "Sono orgoglioso di averlo fatto tra i primi e mi sento più forte, credo che ognuno che farà il vaccino dovrà sentirsi più forte", ha continuato. "Farlo – secondo l'infettivologo genovese – è fondamentale, ed è un atto d'amore verso di noi e verso gli altri".

Ma non solo, per Bassetti decidere di farsi somministrare il vaccino è anche "un tributo a quello che la scienza ha fatto in dieci mesi". Il medico ha detto di augurarsi l'inizio "di una nuova era da oggi in poi", l'era "post Covid grazie al vaccino". Bassetti, dopo un'estate passata a condannare l'allarmismo per una nuova ondata di Covid-19, da tempo difendeva il vaccino e la svolta che avrebbe portato, tanto da scontrarsi duramente con Andrea Crisanti, che sollevò qualche dubbio sulla sicurezza dei farmaci in arrivo. Nessuna paura per la variante inglese, secondo Bassetti "c'è stato troppo rumore per un qualcosa peraltro senza fondamento scientifico", il vaccino "funzionerà".

Bassetti ha pubblicato anche un post su Facebook, per mostrare a tutti il momento della vaccinazione questa mattina: "Ho appena finito la vaccinazione per il Covid – ha scritto l'infettivologo, componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria – Mi sento più forte! È iniziata un nuova era. Speriamo sia l’era del post Covid". E poi ancora: "È iniziata la nostra controffensiva contro il virus". Il vaccino "è un atto d’amore per noi, per le persone che amiamo e per la comunità in cui viviamo", ha concluso.