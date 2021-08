Covid-19 e Green pass. Un ristoratore: “Io non lo chiedo”, ma a Catania tutto fila liscio “No green pass”, “Stia tranquilla, io non chiedo niente”: Fanpage.it ha fatto un giro per il centro storico di Catania nel primo giorno di obbligatorietà della certificazione verde e, nel capoluogo etneo, ciascuno la vive a modo suo. Due clienti: “È una discriminazione, se ce lo chiedono noi andiamo via”.

A cura di Luisa Santangelo

Il cartello "No green pass" di un ristoratore catanese

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Stia tranquilla, io non chiedo niente". Poi il ristoratore si allontana, va alla cassa, prende un cartello: "Lo vuole sapere come la penso?", dice, mostrando la scritta "No green pass" nera e rossa. "Io sono vaccinato, eh", puntalizza. Però la certificazione verde ai clienti che volessero pranzare o cenare all'interno del suo locale non vuole chiederla. Il primo giorno di green pass obbligatorio per bar e ristoranti (per i posti a sedere al chiuso) a Catania viene vissuto da ognuno a modo suo. Tra chi è ligissimo alle regole e piazza due persone di fronte alla porta d'ingresso per controllare il green pass pure alle ragazze che vogliono usare il bagno senza consumare; e chi, invece, dichiara placida: "Io chiedo il foglio: poi se è vero o è falso non è responsabilità mia".

Il 22 luglio il governo ha stabilito le nuove regole per entrare in bar, ristoranti, palestre, piscine, musei, cinema e molti altri luoghi: necessario il green pass per tutti gli over 12. Non importa se con il vaccino, un certificato di guarigione o un tampone negativo recente. Nel capoluogo etneo il tema si affronta con serenità: "Abbiamo solo tavoli all'aperto", spiega qualcuno. "La sala interna l'abbiamo chiusa e lavoriamo solo nel dehors", continuano altri. "Da noi è andato tutto molto tranquillamente – afferma Marco Timpanaro, tra i fondatori di un popolare ristorante nei pressi dello storico mercato del pesce – I nostri clienti del pranzo sono per lo più turisti, tutti già pronti con il codice nell'app. E l'applicazione per noi ristoratori è molto reattiva". Il riferimento è all'app VerificaC19, promossa da Palazzo Chigi per aiutare gli esercenti a verificare la regolarità del certificato verde, a cui però negli app store se ne sono già accodate altre di simili, non ufficiali.

"Abbiamo scaricato l'app e faremo i controlli, ma certamente non ne siamo contenti", replica Roberto Tudisco, leader del movimento Ristoratori siciliani indipendenti. "Non c'entra niente essere contro il vaccino – commenta – Se il governo vuole vaccinare tutti mandi le lettere, controlli tramite i codici fiscali, usi i mezzi che ha. Ma non può scaricare ogni cosa su di noi. Che influenza avremo noi nella non diffusione di questo virus?". Per lui il punto è uno: "Siamo stati usati sempre come capro espiatorio. Veniamo da anni complicati e si continua a complicarci le cose. Siamo giunti alla conclusione che qualcuno nel governo odia la nostra categoria. Mollateci", urla.

Leggi anche Manifestazione non autorizzata a Roma contro il Green Pass: denunciate 39 persone

"Per fortuna a Catania godiamo di questo clima torrido – sorride – quindi si sta fuori e uno spazio all'aperto ce lo abbiamo più o meno tutti. Ma se i clienti volessero stare al chiuso? Non siamo sceriffi. Se qualcuno prende male il rifiuto e attacca noi?". Tra le vie del centro di Catania, all'ora di pranzo del 6 agosto, la maggior parte dei clienti sembra ben lieta di mostrare il green pass. "Noi no – interviene una coppia di romani in vacanza – Abbiamo pranzato all'esterno, quindi nessuno ci ha domandato niente. Ma se ce lo avessero chiesto, saremmo stati contenti di andare da un'altra parte. È una grave discriminazione". E, aggiunge lui: "Il nazismo è cominciato così". Alla domanda se sono vaccinati i due replicano: "Neanche lei ha alcun diritto di chiederlo".