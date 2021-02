Quello che sta per arrivare sarà il primo fine settimana con quasi tutta Italia in zona gialla. Da lunedì scorso, infatti, solo cinque Regioni e cioè Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano, sono rimaste arancioni, non c’è nessuna zona rossa e tutto il resto d’Italia è in fascia gialla. Cosa si potrà fare dunque durante il prossimo fine settimana nelle Regioni gialle? Sicuramente non sarà possibile fare gite fuori regione: fino al 15 febbraio, infatti, gli spostamenti tra Regioni restano vietati anche tra zone gialle, come previsto dall’ultimo decreto del governo Conte. Ci si può insomma spostare in una regione diversa solo per motivi di necessità, lavoro o salute, portando con sé l’autocertificazione.

Ci si potrà però spostare all’interno della propria Regione, se in zona gialla. Si potrà andare a pranzo al ristorante, ad esempio, dato che i locali nelle zone gialle restano aperti fino alle 18. È quindi possibile consumare cibi e bevande all’interno di bar, ristoranti e altre attività di ristorazione, dalle 5.00 alle 18.00. Aperti anche gli alberghi e altre strutture ricettive che metteranno a disposizione i loro bar e ristoranti per i clienti che vi alloggiano.

Con la zona gialla in gran parte del Paese musei e parchi archeologici statali hanno potuto nuovamente accogliere visitatori dopo che erano rimasti a lungo chiusi: questo però solo durante i giorni feriali, con ingressi contingentati e prenotazione online. Restano chiusi nei festivi e pre festivi, e quindi durante il fine settimana, anche i centri commerciali, zone in cui è alto il rischio di assembramento. Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche

Per quanto riguarda le seconde case, potrà andare fuori regione chi dimostra di avere la casa di proprietà o con un contratto di affitto firmato prima del 14 gennaio 2021. Nelle seconde case all’interno della propria regione – sempre se si è in fascia gialla – si può andare senza limitazione. Fino al 5 marzo, e quindi anche durante questo fine settimana, resta ovunque il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5 del mattino successivo. Dopo quest'orario, quindi, sarà necessario munirsi di autocertificazione per potersi spostare anche all'interno del proprio Comune.