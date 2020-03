"La minaccia di una pandemia sta diventando molto reale". A dirlo è il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel corso della conferenza stampa quotidiana sulla diffusione del nuovo coronavirus. Il direttore dell’Oms ha aggiunto che in tal caso si tratterà della "prima pandemia che potrà essere controllata". "Noi non siamo in balia del virus", ha spiegato Ghebreyesus, secondo cui il "vantaggio più grande è che le decisioni che tutti prendiamo, come governo, aziende, comunità, famiglie e individui possono influenzare la traiettoria dell'epidemia".

Coronavirus, Oms: in Cina il 70% dei guariti

Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha quindi voluto lanciare un messaggio rassicurante alla comunità internazionale, spiegando che dal coronavirus Covid-19 si può guarire. "Sugli 80mila casi registrati in Cina, il 70 per cento è guarito”, ha annunciato. A suo parere, dal numero dei casi riportati e da quello dei Paesi in cui si è diffuso non è possibile avere un quadro chiaro dell'epidemia, ma solo potenziale. Per ora il 93 per cento dei casi di coronavirus proviene da quattro paesi. Il direttore generale dell'Oms ha auspicato la necessità di intraprendere sia misure di contenimento che di strategie efficaci di tracciamento dei contagi e di indicazioni alla popolazione.

Coronavirus, Oms: "Italia sta adottando misure aggressive, speriamo di vedere risultati"

Secondo Ghebreyesus, ci sono al momento molti esempi di lotta efficace al virus come dimostrato dalle azioni intraprese da Cina, Italia, Giappone e Corea del Sud. Il direttore dell'Oms ha in particolare sottolineato quanto sta succedendo nel nostro Paese: "L'Italia sta adottando misure aggressive e speriamo che nei prossimi giorni vedremo i risultati”. “Che sia pandemia o no, la regola è la stessa: non mollare”, è l’appello che arriva dall’Oms.