“Amici, non vi lamentate se il vostro motto adesso è #IORESTOACASA, perché il nostro, attualmente, è #IOHOPAURA”. Valeria Di Tullo è solo uno dei tanti italiani espatriati a Londra, vive lì da ormai 5 anni, di professione fa la tatuatrice e da settimane, oltre alla paura, è alle prese con le discriminazioni che subisce per il solo fatto di girare in strada con la mascherina, “non capiscono che lo faccio anche per loro”, dice.

Vive in zona 1 e prima della pandemia del Covid 19 non aveva mai avuto problemi di discriminazione. Durante la conferenza stampa di ieri, quando Boris Johnson ha parlato di “selezione naturale di massa”, ha rabbrividito, “chi avrà soldi per una sanità privata sopravviverà sicuramente, chi non li ha, starà alla sorte”.

Brexit o non Brexit, in Gran Bretagna la sanità è ancora gratuita, ma a giudicare dalle misure finora adottate (niente lockdown, nessun obbligo di precauzione, nessuna campagna di informazione e prevenzione, poca trasparenza su dati reali ed eventuali “zone rosse” da evitare”) sarà una selezione dolorosa. E visto che a Londra vivono circa 9 milioni di persone ma i posti negli ospedali pubblici assicurati dal premier britannico sono 4mila, oltre che dolorosa, la selezione sarà anche reddituale, con una corsa alle cliniche private che si sta già verificando. “

Siamo costretti ad andare a lavorare e mischiarci tra gli infetti, le metro e i bus sono sempre pieni, quasi nessuno indossa maschere, poche salviette igienizzanti e se li indossano e sono italiani vengono discriminati”. Londra sembra attraversare quella fase di mezzo tra la negazione e le prime avvisaglie di paura: “zero distanza di sicurezza, anzi, ti tossiscono addosso, nemmeno il rispetto di coprirsi, con estrema disinvoltura continuano a toccare tutto e tutti ma poi li vedi in faccia e leggi il timore. Qualche scaffale vuoto c'è già”. Molti italiani all'estero creano blog e chat collettive in cui scambiarsi informazioni utili e impressioni, in una chat di italiani a Londra, dice Valeria, un'altra ragazza riportava la sua storia: “Licenziata a un mese dalla scadenza del contratto per essersi recata di recente in Italia”.

C’è poi chi, come Cinzia Fusco, che vive a Londra con compagno e figlia adolescente, di rientro dal lavoro si sente dire “devi scendere dalla metro”. La colpa? essere italiani e tossire: “Mi era semplicemente andata di traverso la saliva, ma questo ha destato interesse nel vagone. Le persone a fianco a me hanno iniziato a coprirsi il volto, dopo poco si è avvicinata una donna, credevo volesse sincerarsi se stessi bene, invece mi ha detto di scendere dal vagone. Parlava veloce, le ho chiesto di rallentare perché non riuscivo a seguirla e dal mio accento ha capito che ero italiana. Mi sono trovata tutti gli occhi addosso, con lei e altra gente che mi chiedevano di scendere, e così sono scesa”. Cinzia è rientrata dall’Italia con la famiglia alcuni giorni fa, ma nessuno le ha fatto controlli, né in aeroporto né altrove. “Per rispetto dei miei colleghi e dei compagni di scuola di mia figlia, mi sono imposta da sola la quarantena, per giorni ho chiamato il numero di emergenza nazionale ma nessuno si è presentato a casa, nonostante avessi sintomi influenzali e provenissi da un Paese a rischio. Soffro anche di asma”. E la scuola? “Sempre aperta, mi hanno già fatto sapere che se dovessi tenere mia figlia a casa prenderanno provvedimenti seri, qui l'istruzione è una cosa seria”. La sanità, vedremo.